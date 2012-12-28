Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела
По данным следствия, он применила силу к 10-летнему мальчику.
«По данным следствия, 26 января во время посадки учащихся в школьный автобус учитель начальных классов, используя непозволительные методы воспитания, применила физическую силу в отношении 10-летнего ученика», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ.
По делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.
Напомним, в Липецке передано в суд педагога, которая, по данным следствия, применила силу к двум первоклассникам.
