Происшествия
770
37 минут назад
4

«Применила силу»: учительница начальных классов стала фигурантом уголовного дела

По данным следствия, он применила силу к 10-летнему мальчику.

Следком возбудил уголовное дело в отношении учительницы одной из школ Лебедяни, подозреваемой в ненадлежащем исполнении обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего, соединенном с жестоким обращением (ст. 156 УК РФ).

«По данным следствия, 26 января во время посадки учащихся в школьный автобус учитель начальных классов, используя непозволительные методы воспитания, применила физическую силу в отношении 10-летнего ученика», — сообщает областное управление Следственного комитета РФ. 

По делу проводятся следственные и процессуальные действия, направленные на установление обстоятельств произошедшего.

Напомним, в Липецке передано в суд педагога, которая, по данным следствия, применила силу к двум первоклассникам.

конфликт
побои
школа
1
0
3
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Бабушка
5 минут назад
Воспитывать нужно своих детей, чтобы учителя слушал, а то наверное ему 10 раз спокойно повторили, не понял. А повысили голос- грубое отношение. Терпения учителю
Ответить
Учитель
10 минут назад
да пора закрывать школы, детей так избаловали, они и так все умные!
Ответить
Липчанка
16 минут назад
Скоро детей будут обучать родители на дому. Педагогов не будет,никто никого обижать не будет.
Ответить
Дед
23 минуты назад
10 лет первоклассник ? Три года в первом классе учится ?
Ответить
