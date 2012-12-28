Все новости
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
Домашний арест: суд избрал меру пресечения для замначальника УГС Липецка Людмилы Кулаковой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Два автобуса и кроссовер попали в ДТП перед площадью Победы
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Для замначальника УГС Липецка следствие также требует домашнего ареста
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
В Липецке заледенел еще один двор
Общество
43-летнего жителя Грязей сбили на пешеходном переходе
Происшествия
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
На почте в Тракторном вдруг закончились деньги
Общество
Муниципальные контракты искусственно дробили
Общество
74-летняя пенсионерка нашла телефон и присвоила его
Происшествия
24-летний ельчанин делал закрутки с марихуаной
Происшествия
Три человека пострадали в перевернувшемся «Фольксвагене»
Происшествия
Сегодня в Липецке: финал Mozart-fest, новые денежные запросы липчан
Общество
Липецкая вечЁрка: дело о контрактах на отлов собак, мошенники из доставки цветов и переполненные мусорки
Общество
В гостинице «Полет» вспыхнул пожар: эвакуированы 56 человек
Происшествия
44-летний мужчина погиб во время пожара в поселке Лев-Толстой
Происшествия
Отцу и матери погибшего участника СВО пришлось доказывать родство с сыном из-за бюрократических ошибок
Общество
Общество
832
сегодня, 11:21
13

По Стаханова снова течет коммунальная река

На улице Стаханова снова мокро, и снова вода бежит от дома №48.

«Порыв воды на Стаханова, 48 так и не устранили, льётся все снова», — написала нам вчера одна из жительниц улицы.

Оказалось, правда, что в «РВК-Липецк» никто на повторную утечку не жаловался. После звонка GOROD48, компания пообещала обследовать сети.

Сегодня работники энергокомпании обнаружили, что на водоводе вновь произошла утечка — рядом с местом прошлого порыва.

Залатать трубу сегодня аварийщики не смогут, им мешают припаркованные над порывом автомобили. Ремонт назначен на 6 февраля: к завтрашнему дню энергетики вместе с представителями с управляющей компании надеются найти владельцев машин.

Напомним, эпопея с утечкой на Стаханова, 48 тянется с 31 января. Жители улицы в сильный снегопад, и морозы сообщали сначала о коммунальном ручье, а потом — о заледеневших дворах. Ремонт начался только 3 февраля, а 4 февраля из-под земли снова забил родник.
Комментарии (13)

Сначала новые
ни одной машины
7 минут назад
рядом с утечкой нет)))но машины мешают
Ответить
Дед
7 минут назад
Когда то был жемчужиной
Ответить
А мишка
29 минут назад
слушает да ест им пофиг на наше нытье
Ответить
Надо
34 минуты назад
Всех вороватых чинуш сразу ттправлять на диспантеризацию.А то они все больные,когда их сажают.
Ответить
Читатель
40 минут назад
Бедный Липецк... весь по швам.
Ответить
ЛИПЧАНКА
45 минут назад
Вермишева,без отопления и горячей воды с 31 января!Сидели 3 дня,потом дали на 6 часов и отключили на сутки,на дворе 5 февраля снова без горячей воды и отопления!стоит самая холодная погода!А ответственные за такой коллапс сидят в тёплых кабинетах!
Ответить
Да уж
47 минут назад
скоро весь город так поплывет пока они делят портфели
Ответить
Гость Липецка
вчера, 15:19
Как вы здесь живете! Вторую неделю в Липецке, а у меня уже глаз дергается. Холодную воду выключают через день, домофон перестал открывать дверь в подъезд. Поехал, купил новые ключи в «Цифрале», они тоже не работают, обещали «оперативно» приехать только завтра. А мне что, возле подъезда ночевать? Автобусы ходят вообще странно, то 2 подряд, то час ни одного. Какой тяжелый город!
Ответить
ЭКО_ЛОГИЯ
44 минуты назад
Приезжали в Калининград года 4 назад всего на 10 дней, жили на 11 или 12 этаже, на 5-ый день сломался новомодный лифт с дорогим приводом и ходили пешком в съемную квартиру, т.к. их УК напечатали листовку, что сломался Частотный Привод дорогой и покупка за счет средств жильцов. А трамваи там крутые, НО в пробках стоят вместе с авто, т.к. в отличии от Липецка там рельсы на проезжей части. Посему, уважаемый Гость, не нравится Липецк, едьте в свой "идеальный город" в вашей воображаемой утопии.
Ответить
слюсарь
вчера, 15:10
надо сделать там купель и включить это в ком.платежи
Ответить
Юля
вчера, 15:09
Пусть губернатор попросит поддержки федерального центра на замену коммунальной инфраструктуры, так как с каждым годом она становится все хуже и хуже.
Ответить
....
36 минут назад
А что толку просить. Ну, дадут финансы, их все равно не хватит. Инфляция?????
Ответить
Липчанен
53 минуты назад
Чево сразу губернатор? У нас есть сенатор, чемпион по выбиванию финансирования.
Ответить
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
