сегодня, 11:21
По Стаханова снова течет коммунальная река
На улице Стаханова снова мокро, и снова вода бежит от дома №48.
Оказалось, правда, что в «РВК-Липецк» никто на повторную утечку не жаловался. После звонка GOROD48, компания пообещала обследовать сети.
Сегодня работники энергокомпании обнаружили, что на водоводе вновь произошла утечка — рядом с местом прошлого порыва.
Залатать трубу сегодня аварийщики не смогут, им мешают припаркованные над порывом автомобили. Ремонт назначен на 6 февраля: к завтрашнему дню энергетики вместе с представителями с управляющей компании надеются найти владельцев машин.
Напомним, эпопея с утечкой на Стаханова, 48 тянется с 31 января. Жители улицы в сильный снегопад, и морозы сообщали сначала о коммунальном ручье, а потом — о заледеневших дворах. Ремонт начался только 3 февраля, а 4 февраля из-под земли снова забил родник.
