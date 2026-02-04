Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки

Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Под арестом она пробудет до 28 марта.
На домашнем аресте настаивало следствие. Ходатайство подержала и прокуратура.
Адвокат Татьяны Фоминой просил меры пресечения в виде запрета определенных действий. У 34-летней Татьяны Фоминой трое детей: 14, 9 и 3 лет, в семье она работает одна, муж предпринимательницы занимался отловом животных и остался без работы в связи с уголовным делом. Кроме того Татьяна Фомина еще и возглавляет ветеринарную клинику «Клевер». Домашний арест ущемит права ее детей, которых она не сможет отводить в школу и детский сад, а также нарушит интересы владельцев животных, получающих лечение в клинике. Адвокат просил приобщить к материалам дела удостоверение многодетной матери и многочисленные благодарственные письма Татьяны Фоминой.
Напомним, индивидуального предпринимателя Фомину, которая последние два года выигрывала муниципальные контракты на отлов и содержание бездомных животных, подозревают в даче взятки должностному лицу — заместителю начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой. По данным следствия, она передала чиновнице за подписание актов работ (выполненных в неполном объеме) «Айфон 13» за 60 тысяч рублей и 890 тысяч рублей наличными.
Татьяну Фомину задержали поздно вечером 2 февраля, в тот же день она написала явку с повинной.
