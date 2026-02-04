Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Во вскрытой спасателями квартире нашли труп
Происшествия
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Большой брат следит за тобой: соседи судились из-за видеоглазка
Общество
На пяти улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
За пьяного 16-летнего гонщика отцу выписали штраф в 30 000 рублей
Происшествия
Липчанин отсудил за кухню 585 тысяч рублей
Общество
35-летняя липчанка получила пособия и маткапитал на несуществующего ребёнка
Происшествия
Липецкая вечЁрка: погибший у реки, коммунальные аварии и лютые морозы
Общество
Замначальника управления главного смотрителя подозревают в получении взяток от отловщицы собак
Происшествия
Читать все
«Вам доставка»: 18-летней девушке сообщили о букете на её имя и выманили 217 000 рублей
Происшествия
Третий день стоит машина: с контейнерной площадки на Гагарина невозможно вывезти мусор
Общество
Суд выбирает меру пресечения для предпринимательницы Татьяны Фоминой
Происшествия
Современная корова в Липецкой области дает молока в пять раз больше чем советская
Общество
Юный липчанин задержан в Волгограде по подозрению в помощи мошенникам
Происшествия
30-летний мужчина разбил окно в центре культуры и досуга и украл ноутбук
Происшествия
На улице Зои Космодемьянской стало неаппетитно — горел киоск фастфуда
Происшествия
Липецкие госавтоинспекторы нашли скрывшегося с места ДТП водителя
Происшествия
Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки
Происшествия
51-летнюю женщину освободили от кольца спасатели
Общество
Читать все
Происшествия
363
17 минут назад
4

Татьяна Фомина отправлена под домашний арест на время следствия по делу о даче взятки

Под арестом она пробудет до 28 марта.

Правобережный суд избрал меру принесения для Татьяны Фоминой — подозреваемой в деле о даче взятки должностному лицу  — заместителю  начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой. Она отправлена под домашний арест до  28 марта. 

На домашнем аресте настаивало следствие. Ходатайство подержала и прокуратура.

Адвокат Татьяны Фоминой просил меры пресечения в виде запрета определенных действий. У 34-летней Татьяны Фоминой трое детей: 14, 9 и 3 лет, в семье она работает одна, муж предпринимательницы занимался отловом животных и  остался без работы в связи с уголовным делом. Кроме того Татьяна Фомина еще и возглавляет ветеринарную клинику «Клевер». Домашний арест ущемит права ее детей, которых  она не сможет отводить в школу и детский сад, а также нарушит интересы владельцев животных, получающих лечение в клинике. Адвокат просил приобщить к материалам дела удостоверение многодетной матери и многочисленные благодарственные письма Татьяны Фоминой. 

photo_2026-02-04_12-42-54.jpg+2026-02-04-12.46.55+niz.jpg

Напомним, индивидуального предпринимателя Фомину, которая последние два года выигрывала муниципальные контракты на отлов и содержание бездомных животных, подозревают в даче взятки должностному лицу — заместителю  начальника управления смотрителя Липецка Людмиле Кулаковой.  По данным следствия, она передала чиновнице за подписание актов работ  (выполненных в неполном объеме) «Айфон 13» за 60 тысяч рублей и 890 тысяч рублей  наличными. 

Татьяну Фомину задержали поздно вечером 2 февраля, в тот же день она написала явку с повинной.

взятка
отлов животных
ИП Татьяна Фомина
0
1
0
0
0

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Нонка
4 минуты назад
В новом году -за старое!
Ответить
Гость
8 минут назад
Наверно все-таки избирают меру пресечения.
Ответить
...
9 минут назад
Если бы все осталось, как было, все продолжалось бы дальше без контроля.
Ответить
И все
11 минут назад
чинно и благородно!
Ответить
Рекомендуем
Общество
Рост налогов и тарифов, новые правила поступления в вузы — законы, которые изменят нашу жизнь в 2026 году
Говорит Липецк
Заметили ли вы подорожание жизни после Нового года?
Общество
К 880-летию Ельца объявили конкурс на создание логотипа Дня города
Общество
В липецких магазинах уже продают ранний картофель
Общество
Половина студентов вузов в Липецкой области учатся платно
Общество
Липчан предупреждают о чёрном кредиторе: займы предлагают в криптовалюте, а потом начинаются угрозы
Общество
Бесконечная реконструкция сетей на Папина и Доватора должна закончиться в этом году
Общество
В липецкой мэрии вновь заговорили о сокращении числа «управляшек»
Общество
«Сокращение депутатов — давно назревшая инициатива»
Общество
«Люди платят за парковку в центре Липецка, а выходят из машин в грязь по колено!»
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2026
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить