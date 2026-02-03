Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
А передвигаться по нему можно только ползком.
Жители дома по улице Ворошилова со вчерашнего дня жалуются на течь: на таком морозе коммунальная река заледенела и машины вмёрзли колёсами в лёд.
Передвигаться по двору и вовсе можно только ползком — даже опытные в катании на льду дети не в силах устоять на ногах. Не говоря уж о пенсионерах, которые рискуют получить серьёзные травмы.
Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом управляющей компании «Умный дом», сейчас в доме работают слесарь и главный инженер — они разбираются в причинах коммунальной аварии. Первая заявка от жильцов поступила ещё 2 февраля в 10:30. Сообщалось о том, что «сильно течёт горячая вода по лоткам сквозь гильзы».
Управляющая компания передала заявку в «РИР Энерго», но там от неё открестились и сообщили, что течёт всё же холодная вода.
Сегодня в доме так ничего и не сделано. Колодец переполнен и вода уже выливается из подвала на улицу. Кругом стоит пар — из-за этого накануне даже слесарь ЖЭКа не смог сделать в подвале фотографию сетей.
