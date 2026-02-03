На Манеже отключение тепла

Авария на теплосети произошла возле ТЦ «L’City».

Около часа назад над теплосетью возле торгового центра L’City поднялись клубы пара. Пока данных от городских службы нет. О том, что произошло рассказали в обслуживающей Манеж управляющей организации «Забота».«На сетях теплоснабжения произошел порыв. Под отключение тепла попадали дома Манежа, в том числе находящиеся в управлении нашей организации: Лутова, 2, 6, 18, Неделина, 3а, 50 лет НЛМК, 17а, 21а».По данным УО «Забота» тепло отключено в школе и детских садах района.