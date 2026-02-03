Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Общество
504
25 минут назад
На Манеже отключение тепла
Авария на теплосети произошла возле ТЦ «L’City».
«На сетях теплоснабжения произошел порыв. Под отключение тепла попадали дома Манежа, в том числе находящиеся в управлении нашей организации: Лутова, 2, 6, 18, Неделина, 3а, 50 лет НЛМК, 17а, 21а».
По данным УО «Забота» тепло отключено в школе и детских садах района.
