«Хавейл» разорвало на части после столкновения с деревом: дело ушло в суд
Происшествия
В Липецкой области ночью мороз перешагнет отметку в 30 градусов
Погода в Липецке
Устранить утечку на улице Стаханова мешает автомобиль
Общество
Липчане пережили самую холодную ночь этой зимы
Погода в Липецке
В 27 микрорайоне, Силикатном и центре Липецка отключат холодную воду
Общество
Из реки Дон достали тело 48-летнего мужчины
Общество
В Липецке уже готовы проводить зиму и опубликовали программу Масленицы
Культура
В лютые морозы два дома остались без отопления
Общество
Минприроды Липецкой области обнародовало новые снимки припаркованных у мусорных баков машин
Общество
Чаплыгинские ветеринары спасают боевого кота
Происшествия
Вам нравится такая зима?
Говорит Липецк
Липецкие и московские врачи по частям собрали таз пострадавшему в страшном ДТП 16-летнему подростку
Здоровье
Расслабляться рано: спасатели вновь предупредили о сильных морозах
Погода в Липецке
Глава администрации присвоил газонокосилку, снегоуборщик и бензиновую пилу
Происшествия
Более полутысячи липецких животных путешествовали в прошлом году в поездах без сопровождения владельцев
Общество
В Липецке выходили ещё одного мальчика весом меньше килограмма
Здоровье
С дорог Липецка будут вывозить снег: мэр попросил горожан убрать машины
Общество
Руководителя грязинского турагентства обвиняют в обмане 44 клиентов: дело ушло в суд
Происшествия
На Манеже отключение тепла
Общество
На улице Ворошилова двор превратился в каток: машины вмёрзли в лёд
Общество
Общество
504
25 минут назад

На Манеже отключение тепла

Авария на теплосети произошла возле ТЦ «L’City».

Около часа назад над теплосетью возле торгового центра L’City поднялись клубы пара. Пока данных от городских службы нет. О том, что произошло рассказали в обслуживающей Манеж управляющей организации «Забота».

photo_2026-02-03_14-06-22.jpg



«На сетях теплоснабжения произошел порыв. Под отключение тепла попадали дома Манежа, в том числе находящиеся в управлении нашей организации: Лутова, 2, 6, 18, Неделина, 3а, 50 лет НЛМК, 17а, 21а».

По данным УО «Забота» тепло отключено в школе и детских садах района.
порыв
отключение отопления
