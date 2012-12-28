В ледяном плену оказались несколько дворов на улицах Стаханова и Белана

В субботу по дворам потекла коммунальная река, а в воскресенье она заледенела.

Утром 31 января на улице Стаханова, 48 прорвало водопровод. Коммунальный ручей залил как двор этого дома, так и соседних — на улице Белана.Два дня жители домов просили о помощи, а к вечеру воскресенья ручей заледенел.«Никто не решает наш вопрос! Порыв не устраняют на улице Стаханова, 48. Во дворах улицы Белана машины в ледяном плену», — рассказали липчане.В «РВК-Липецк» нам сообщили, что об утечке знают, ремонт назначен на сегодня.«Отметим, что выполнение работ может быть осложнено погодными условиями, а также припаркованными автомобилями и нерасчищенными проездами», — заявили в компании.Счистить же лед во дворах быстро вряд ли получится. Он примерз к асфальту, и снять его можно только вместе с покрытием. Скорее всего, жителям 27-го микрорайона придется ждать оттепели.