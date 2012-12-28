Сегодня в Липецке: нелюбимая работа, конкуренция за должности и зарплаты обостряется до предела
В ледяном плену оказались несколько дворов на улицах Стаханова и Белана
В субботу по дворам потекла коммунальная река, а в воскресенье она заледенела.
Два дня жители домов просили о помощи, а к вечеру воскресенья ручей заледенел.
«Никто не решает наш вопрос! Порыв не устраняют на улице Стаханова, 48. Во дворах улицы Белана машины в ледяном плену», — рассказали липчане.
В «РВК-Липецк» нам сообщили, что об утечке знают, ремонт назначен на сегодня.
«Отметим, что выполнение работ может быть осложнено погодными условиями, а также припаркованными автомобилями и нерасчищенными проездами», — заявили в компании.
Счистить же лед во дворах быстро вряд ли получится. Он примерз к асфальту, и снять его можно только вместе с покрытием. Скорее всего, жителям 27-го микрорайона придется ждать оттепели.
