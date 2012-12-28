«Вывести с биржи 53 тысячи долларов»: мошенники оставили без денег пенсионерку и семью ее сына
Как только слово взял начальник, так тут же истина нашлась!
Итоги недели
По причине выборов большинство липецких школьников перевели на дистанционное обучение 12 и 15 сентября.
Перед началом избирательной компании на выборы в Липецкий горсовет зарегистрировались 179 человек. Если учесть, что в нем всего 36 мест, конкурс составил почти пять человек на место. В бюллетени в итоге попали имена 171 кандидата — восемь сошли с дистанции. Наименьшая конкуренция сложилась в Лев-Толстовском районе, где в сентябре формируются Советы депутатов восьми сельских поселений: на 68 мест претендуют 82 кандидата.
— Ну слава богу, хоть здесь дефицита кадров нет, — вздохнули Злые игры.
На этих выборах, как и на предыдущих, используется традиционное и дистанционное голосование. Для участников традиционного голосования за депутатов Липецкого горсовета отпечатали 377 500 бюллетеней (в том числе 268 200 для голосования с помощью КОИБов) — на них ушли 1,7 тонны офсетной бумаги высокого качества. Видеонаблюдением в Липецке оборудованы 173 избирательных участка. Вопреки бытующему мнению, камеры не подглядывают за избирателями в кабинках для голосования. Лишь на выборах депутатов Липецкого горсовета предусмотрено электронное голосование. Они голосуют на портале vybory.gov.ru.
По данным облизбиркома, по состоянию на конец субботы свой выбор в Липецке сделали 85 тысяч избирателей (21,49% от общего числа). Электронный бюллетень заполнили свыше 35 тысяч проголосовавших.
«Выборы прошли и в учреждениях уголовно-исполнительной системы». В исправительном центре проголосовали 130 человек, в СИЗО — 7.
Не принимайте жизнь серьезно,
всё это временно — пройдет
Под выборы горожане получили долгожданный подарок: «Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке». В четверг утром возобновилось регулярное движение трамваев через Октябрьский мост.
Первый вагон с пассажирами — мэром города, представителями концессионера, столичной компании «Мовиста» и ее липецкой «дочки», делегацией МУП «Горэлектротранспорт», которые не менее липчан ждали этого чудесного момента, — от остановки «Памятник Танкистам» до остановки «Улица Чехова» по маршруту 1к доверили вести 64-летнему Анатолию Кочеткову. Ему, проработавшему водителем трамвая 42 года, не сидится на пенсии. «Не представляю себе, чем я буду заниматься, если меня лишат любимого дела». Изначально, после армии, Анатолий хотел водить троллейбусы, но на тот момент трамвайно-троллейбусное депо набирало водителей трамвая. И Кочетков не пожалел о своем выборе ни разу, хотя принято считать, что эта профессия женская.
Анатолий Кочетков ездил на всех трамваях (к 2017 году, пока Липецк не получил партию списанных трамваев из Москвы, самыми свежими были чешские 30-летние «Татры»). Новые усть-катавские вагоны управляемые не педалями, а джойстиком, ветерану нравятся. Не по душе ему лишь то, что новые трамваи ползут как черепахи по старым рельсам Октябрьского моста. Где даже на скорости до 10 км/ч их кидает из стороны в сторону несмотря на усилия сотрудников МУП «Горэлектротранспорт» максимально выправить рельсы пучинными карточками и путевыми тягами.
Прямо в вагоне эксперт по мостам Александр Бондарев сообщил GOROD48, что Октябрьский мост нездоров. Поэтому скорость машин на нем ограничена 30 км/ч, при этом максимальная нагрузка на ось должна быть не более 9 тонн, а максимальная масса транспортного средства — не более 29 тонн.
А что с планами на строительство нового моста, дублера старого?
— Его строительство пока поставлено на паузу. Мы живем по бюджету, который есть. Конечно, новый мост был бы не лишним. И был бы не лишним еще один, который нужен жителям Опытной с выездом на улицу Гагарина, — сказал мэр Роман Ченццов.
По обе стороны моста остались старые остановки. Как и старые остановки на участке от улицы Чехова до ДП-6, они находятся на балансе МБУ «Управление благоустройства Липецка». По мере возможности их постепенно заменят на новые.
Заново переложенная ветка — это еще 15 км обновленного пути в однопутном исчислении плюсом к 9-ти километрам новых путей, по которым прошлым летом поехали трамваи маршрута №2. Трамвай 1к возит пассажиров от остановки «Кольцо 9-го микрорайона» до остановки «Улица Чехова» в районе Тракторного. Оттуда — до шестой доменной печи — можно доехать на старых городских трамваях 15-го маршрута. Стыковочные маршруты синхронизированы. Пассажиры смогут ехать на двух трамваях по одному билету.
После поездки на трамвае Роман Ченцов сказал, что рад произошедшему. Но чего ждать дальше? Руководитель «Мовисты-Липецк» Иван Федоров сообщил, что уже в сентябре его подрячик «СтройСервис» начнет разрабатывать грунт под укладку рельсошпальной решетки от кольца 9-го микрорайона до Центрального рынка. На этом маршруте пока сделано лишь новое разворотное кольцо у «Мегаполиса». Монтеры пути пойдут навстречу друг другу: от кольца 9-го микрорайона и от Центрального рынка им предстоит уже зимой начать укладку 10 километров путей. Параллельно подрядчик завершит обновление путей от развязки улиц Металлургов и Краснозаводской до старого заводоуправления. Эти работы должны завершиться осенью 2026 года.
Кстати, Роман Ченцов подтвердил строительство концессионером новой ветки — по улицам Катукова и Стаханова. Но мэрия не желает выходить за ранее определенную сумму концессии. Поэтому новую ветку, которая будет несколько короче планировавшейся, построят за счет сокращения расходов по обновлению инфраструктуры депо. «Это наш план «Б», если хотите: сохранить и развивать трамвайную сеть».
— У нас принято ругать власть, но в данном случае хочется сказать спасибо мэру города Липецк Ченцову за то, что пустили трамваи и спасибо за то, что сдержали слово, — написал Гость.
— В Москве бесконтактные трамваи уже запускают а мы радуемся движению в 500 метров через речку, — сравнила круглое с красным Лена.
— Какой смысл сравнивать возможности Москвы и Липецка? В Москве крутятся огромные деньги, а Липецк выживает как может, — поправил ее Сегодня.
— Я бы побоялся через Октябрьский мост ехать, да ещё и на трамвае! Через мост максимум на велосипеде! — решили для себя Липецкие басни.
Тем временем «Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор». Один «художник» получил год ограничения свободы, двух других оштрафовали на 30 000 рублей каждого. Друзьям также придется возместить ущерб мэрии в полмиллиона рублей. Меж тем «В Липецке разбили очередную остановку». Сотрудники управления благоустройства готовят заявление в полицию. Но у нас не Ярославль — обычно такие проделки вандалам сходят с рук. С начала года в Липецке повредили 45 остановочных павильонов, разбив 59 стеклопакетов. Цена одного — 10 000 рублей.
— Очень много говорили об умных камерах и системе распознавания лиц, которые будут бороться с правонарушениями и лихими самокатчиками. И где оно, это всё? Дети носятся по двое и трое на самокатах по центру, вандалы массу остановок разбили, а камеры где? Муляжи повесили за большие деньги или как? — возмутилась Мимо проходила.
Не тот с годами взгляд на вещи,
не тот закат, не тот восход
и даже свет в конце тоннеля
не тот
На Опытной станции несколько лет был совершенно убитым 320-метровый проезд между улицами Виктора Музыки и Опытной. По одной его стороне застройщик «Звездного» несколько лет назад уложил асфальт, по второй, вдоль пятиэтажек 70-80-х годов постройки, дорога осталась старой, буквально непроездной от рытвин и ухабов. На ремонт безымянного проезда мэрии годами не хватало денег. И вот на прошлой неделе свершилось чудо: напрочь убитый проезд отремонтировали! Правда, избирательно — лишь одну его часть. Теперь таких «полосатых» дорог в Липецке две, вторая — на улице Стаханова между перекрестками с улицами Белана и Свиридова, где новый асфальт соседствует со старым, оставленным под будущую трамвайную ветку.
За 3,5 млн рублей липецкая компания «Севен Холдинг» поставила последнюю точку в благоустройстве болотистой пустоши между железной дорогой, больницей, ЖК «Виктория» и микрорайоном «Университетский». Здесь по заказу управления главного смотрителя мэрии наконец-то появилась асфальтированная дорожка, по которой в клинику и из нее можно попасть на остановку «Областная больница».
«Малый фонтан на улице Ленина готов». ООО «Стройпортал» по сути построила новый фонтан взамен старого. Но свою часть работы, по благоустройству территории между фонтаном и «Битлами», еще не выполнил другой подрядчик, ООО «Евро Олимп». У фонтана нет новой плитки, а на отлитых заново бетонный ступенях — гранита. Впрочем, срок исполнения контракта ценой 12 млн рублей истекает к концу сентября.
Директор «СК «Липецк» Юрий Сомов обещает завершить в срок ремонт подземки на площади Металлургов. Переход построили в 1976 году для металлургов и за все прошедшее время ни разу основательно не обновляли. Разруха сделала его небезопасным. В мае мэрия подписала контракт на капремонт подземки за 21,1 млн рублей со сроком окончания работ 1 ноября.
На этой неделе мы сообщили, что «Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце». Почти 3 млн рублей директор ООО «Елец-дорога» положил себе в карман, передав заказчику заведомо ложные сведения о ремонте городских дорог и тротуаров. Руководитель компании получил три года лишения свободы условно и оштрафован на полмиллиона рублей (он добровольно возместил причиненный им ущерб еще на начальной стадии следствия).
А вот о том, как развиваются дела в другом уголовном деле — по обвинению бывшего директора липецкой компанией «СУ 1» Валентины Серединой в мошенничестве при благоустройстве сквера в Мичуринске, можно прочитать в статье: «У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять». Валентина Серова утверждает, что была куклой в руках бизнесмена Армена Мразова, выполняя его волю, но тот говорит, что 61-летняя пенсионерка пытается его оболгать.
Мы верим на слово любому,
когда есть подпись и печать
«При хорошей погоде «Петропарк» примет первых посетителей уже этой осенью». Об этом заявил глава Липецка Роман Ченцов, в очередной раз проинспектировавший строительство «Петропарка» и даже понаблюдавший за полетом китайских дракончиков.
В «Петропарке» смонтированы 9 аттракционов из 11. Автодром и батут будут установлены позднее, возможно, весной следующего года. Почти все дорожки тут уже выложены 80-миллиметровой тротуарной плиткой. Но полное благоустройство мэр хочет завершить весной. Тогда же начнется работа над второй очередью «Петропарка»: променадом, арт-объектами, зонами отдыха и развлечений.
Почти готово спортивное ядро Зеленого острова. Но это еще не все. «К Зеленому острову протянут телекоммуникации». Все построенные линии связи останутся в собственности и на обслуживании подрядчика. Этот контракт должен быть исполнен к 15 декабря.
По заказу мэрии Липецка ФКР закончил мурал с космонавтом на стене дома №10 по улице Гагарина. «Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта», — считают в мэрии. Но читатели GOROD48 разделились во мнениях насчет того, что получилось.
— Шикарная реклама пива: выпил и «Поехали!» — заметил Дибильман (известное выражение Юрия Гагарина разместилось аккурат над вывеской пивного магазина).
— Место выбрано крайне неудачное — в углу, обзора справа никакого. Это место не подходит для граффити, — считает Вы серьёзно?
— Прекрасный получился портрет! Живой и очень похожий на фото Юрия Гагарина, —заступилась за художников Наталья Мурашко.
Просто жуть!
Во вторник «Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи». Как пишет издание sochi1.ru, мужчина передвигался на автомобиле каршеринга, при атаке он остановился и включил «аварийку». Осколки беспилотника попали прошили машину.
Женщина с глубокими ожогами 86% тела попала в больницу. Оказалось, «36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг». 29-летний мужчина сделал это из ревности в доме на улице Гагарина в селе Сырское. Полицейские выяснили, что в этом доме до августа жил 46-летний липчанин, которого молодой мужчина убил топором и закопал в подвале. 11 сентября липчанка умерла от полученных термических травм: со слов очевидцев, «на ней живого места не осталось». В отношении 29-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела: о покушении на убийство, совершенном особо жестоким способом, и убийстве.
Ну и ну!
«Семейная пара попалась с поддельными документами». Муж и жена хотели стать охранниками и предъявили в Росгвардии липовые медицинские справки. Обоим грозит до года лишения свободы.
«Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета». Стрелок хотел отомстить соседу, но выбрал не ту мишень.
«42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей». Сотрудник АО «ЛГЭК» и филиала ПАО «Россети Центра»-«Липецкэнерго» за мзду с помощью самодельного устройства останавливал приборы учета, фактически предоставляя взяточникам бесплатно использовать электроэнергией. Один из них также осужден: его оштрафовали на два миллиона рублей за дачу взятки.
«Липчанка ограбила «Ашан». В примерочной женщина сняла с вещей ценники и защитные магниты, надела обновки на себя, а потом выбежала из магазина, ударив охранницу.
