Общество
290
сегодня, 15:33

Ремонт подземки на площади Металлургов строители обещают закончить в срок

Председатель профкома НЛМК Василий Литовкин и главный специалист отдела по связям с госорганизациями комбината Игорь Подзоров оценили ход ремонтных работ в подземном переходе на площади Металлургов. Это важный объект дорожной инфраструктуры в Новолипецке — ежедневно им пользуются сотни сотрудников комбината. Подрядчик обещает уложиться в срок к 1 ноября.

Подземный переход на площади Металлургов, пожалуй, второй после перехода у Центрального рынка по популярности у липчан. Его построили в 1976 году и за 49 лет ни разу основательно не обновляли. Переход стал небезопасным — со стен стала осыпаться облицовочная плитка, развалился бетонный пол, подтекающий потолок приводил к перебоям в освещении. 

19 мая Управление главного смотрителя мэрии подписало с компанией «СК «Липецк» муниципальный контракт на капремонт подземного пешеходного перехода на площади Металлургов. Он обойдется бюджету города в 21 млн. рублей.

У перехода депутатов Игоря Подзорова и Василия Литовкина встретил директор фирмы-подрядчика Юрий Сомов. 

IMG_8326.jpg

Оказалось, за лето сделана только часть черновой работы. Подрядчик, демонтировав все, что было, до голых стен, заново отлил из бетона лестницы, оштукатурил входы и выходы из тоннеля. Сейчас рабочие штукатурят стены перехода. 

По словам директора строительной фирмы Юрия Сомова, стены выравнивают не просто пескоцементом, а хорошей смесью с добавками. Чтобы вода не попадала в переход с внешней стороны, стены и потолок покроют гидроизоляцией.

А чтобы переход не заливало талой и дождевой водой с улицы, первые ступени на входе в тоннель уже подняты над уровнем примыкающего к ним тротуара. 
— На ступени мы уложим тяжелый, термообработанный натуральный гранит с противоскользящим эффектом, — говорит Юрий Сомов.

IMG_8296.jpg

IMG_8308.jpg

IMG_8543.jpg

Кроме того, проектом в переходе предусмотрена слаботочка под систему видеонаблюдения, освещение, в том числе аварийное, и пандусы для инвалидов.
Компания «СК «Липецк» хорошо известна управлению главного смотрителя. За 10 последних лет с ней было заключено 29 муниципальных контрактов на общую сумму в 203 миллиона рублей. В основном этот подрядчик занимался ямочными ремонтами во дворах, обновлял проезды и пешеходные зоны, асфальтировал подъезды к поликлиникам и больницам, благоустраивал скверы. Ремонт подземного перехода со специфическими видами работ у этой компании — первый. 

— У компании есть гарантийные обязательства. Но, надеюсь, в них не будет нужды. Нам не выгодно возвращаться на свои объекты заново. Отдельно отмечу, что керамогранит на стены мы будем клеить на двухкомпонентный клей, похожий по крепости схватывания на эпоксидный, - рассказал Юрий Сомов.
— По вашим расчетам, уложитесь в срок по контракту? — спросил у него Василий Литовкин.

 Юрий Сомов сказал, что ничего не должно помешать. Все материалы для ремонта уже закуплены. Через две недели подрядчик обязался закончить общестроительные работы и начать укладывать плитку. 

В целом, ходом работ металлурги остались довольны. 

— Подрядчик на месте. Работы идут. Надеемся на его порядочность и на его слово, — отметил Игорь Подзоров.

— Нам очень важно, чтобы переход открыли вовремя. Нам нужно скорее убрать лишние риски для горожан и для наших сотрудников, ведь подземный пешеходный переход гораздо безопаснее наземного, — подвел итог встречи Василий Литовкин.

подземный переход
благоустройство
3
0
0
1
2
