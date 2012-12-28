Все новости
Общество
347
сегодня, 16:21
2

К областной детской больнице через вечное болото проложили асфальтированную дорожку

Теперь это место между железной дорогой, больницей и двумя микрорайонами — «Викторией» и «Университетским» — благоустроено полностью.

За 3,5 млн рублей липецкая компания «Севен Холдинг» поставила последнюю точку в благоустройстве болотистой пустоши между железной дорогой, больницей и двумя микрорайонами — «Викторией» и «Университетским». Здесь по заказу управления главного смотрителя мэрии наконец-то появилась асфальтированная дорожка, по которой в клинику и из нее можно попасть на остановку «Областная больница».

15fd3845-2509-4f83-b9b3-78d8f68f0261.jpg

Благоустройство территории началось при строительстве микрорайона «Университетский» при президенте Медведеве. Тогда застраиваемый жилой комплекс с остановкой «Областная больница» соединила пешеходная дорожка в плитке. Сделанная на совесть, она более 10 лет была единственным благоустроенным путем для тысяч новоселов. Людям не хватало пешеходных связей между остановками «Областная больница» и «Технический университет», нормальных переходов через железнодорожную ветку по высокой насыпи, дорожки от аллеи, по которой с улицы Московской ходят домой жители микрорайона. Этот общественный запрос стал проектом благоустройства, который несколько лет назад занял пятое место на платформе 48.gorodsreda.ru.

С тех пор пустырь между железной дорогой, областной детской больницей и ЖК «Виктория» благоустраивали по частям по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сначала после длительных согласований РЖД построило новые переходы через свои пути у остановок «Областная больница» и «Технический университет». Потом городское управление строительства нашло подрядчика для строительства дорожки на месте протоптанной тропы, по которой от больницы можно было дойти до остановки «Технический университет» и храма Сергия Радонежского. Затем на опасном изгибе дороги по улице Политехнической напротив дома №9 по улице Бехтеева, по которой на улицу Московскую ходят жители ЖК «Виктория», появился обустроенный кнопками вызова пешеходный переход с освещением и лежачим полицейским. И вот через болотистую низину, где по весне останавливались перелетные утки, сделали дорожку к больнице.

2orgrl3c34w0mbe0kxe7pwv57phs0jsg.jpg
Комментарии (2)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
сегодня, 16:36
Всплывёт всё это без мелиоративных работ.
Ответить
Атеист
сегодня, 16:27
Что то все засуетились перед выборами.
Ответить
