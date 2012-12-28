К областной детской больнице через вечное болото проложили асфальтированную дорожку

Теперь это место между железной дорогой, больницей и двумя микрорайонами — «Викторией» и «Университетским» — благоустроено полностью.

За 3,5 млн рублей липецкая компания «Севен Холдинг» поставила последнюю точку в благоустройстве болотистой пустоши между железной дорогой, больницей и двумя микрорайонами — «Викторией» и «Университетским». Здесь по заказу управления главного смотрителя мэрии наконец-то появилась асфальтированная дорожка, по которой в клинику и из нее можно попасть на остановку «Областная больница».Благоустройство территории началось при строительстве микрорайона «Университетский» при президенте Медведеве. Тогда застраиваемый жилой комплекс с остановкой «Областная больница» соединила пешеходная дорожка в плитке. Сделанная на совесть, она более 10 лет была единственным благоустроенным путем для тысяч новоселов. Людям не хватало пешеходных связей между остановками «Областная больница» и «Технический университет», нормальных переходов через железнодорожную ветку по высокой насыпи, дорожки от аллеи, по которой с улицы Московской ходят домой жители микрорайона. Этот общественный запрос стал проектом благоустройства, который несколько лет назад занял пятое место на платформе 48.gorodsreda.ru.С тех пор пустырь между железной дорогой, областной детской больницей и ЖК «Виктория» благоустраивали по частям по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сначала после длительных согласований РЖД построило новые переходы через свои пути у остановок «Областная больница» и «Технический университет». Потом городское управление строительства нашло подрядчика для строительства дорожки на месте протоптанной тропы, по которой от больницы можно было дойти до остановки «Технический университет» и храма Сергия Радонежского. Затем на опасном изгибе дороги по улице Политехнической напротив дома №9 по улице Бехтеева, по которой на улицу Московскую ходят жители ЖК «Виктория», появился обустроенный кнопками вызова пешеходный переход с освещением и лежачим полицейским. И вот через болотистую низину, где по весне останавливались перелетные утки, сделали дорожку к больнице.