Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Депутаты-металлурги: «Это очень важное событие и для жителей города, и для работников комбината»
К областной детской больнице через вечное болото проложили асфальтированную дорожку
Теперь это место между железной дорогой, больницей и двумя микрорайонами — «Викторией» и «Университетским» — благоустроено полностью.
Благоустройство территории началось при строительстве микрорайона «Университетский» при президенте Медведеве. Тогда застраиваемый жилой комплекс с остановкой «Областная больница» соединила пешеходная дорожка в плитке. Сделанная на совесть, она более 10 лет была единственным благоустроенным путем для тысяч новоселов. Людям не хватало пешеходных связей между остановками «Областная больница» и «Технический университет», нормальных переходов через железнодорожную ветку по высокой насыпи, дорожки от аллеи, по которой с улицы Московской ходят домой жители микрорайона. Этот общественный запрос стал проектом благоустройства, который несколько лет назад занял пятое место на платформе 48.gorodsreda.ru.
С тех пор пустырь между железной дорогой, областной детской больницей и ЖК «Виктория» благоустраивали по частям по нацпроекту «Жилье и городская среда». Сначала после длительных согласований РЖД построило новые переходы через свои пути у остановок «Областная больница» и «Технический университет». Потом городское управление строительства нашло подрядчика для строительства дорожки на месте протоптанной тропы, по которой от больницы можно было дойти до остановки «Технический университет» и храма Сергия Радонежского. Затем на опасном изгибе дороги по улице Политехнической напротив дома №9 по улице Бехтеева, по которой на улицу Московскую ходят жители ЖК «Виктория», появился обустроенный кнопками вызова пешеходный переход с освещением и лежачим полицейским. И вот через болотистую низину, где по весне останавливались перелетные утки, сделали дорожку к больнице.
