Малый фонтан на улице Ленина готов

А вот плитка вокруг него до сих пор не уложена.

Компания «Стройпортал» во время, к началу сентября, сдала мэрии обновленный малый фонтан на улице Ленина. Городскому бюджету работы обошлись в 7,6 миллиона рублей при стартовой цене закупки в 9,7 миллиона.— Малый фонтан состоит из двух чаш. Верхняя была в плачевном состоянии. Ее полностью демонтировали, а потом отлили, с армированием, заново из бетона. Подрядчик отбил старую облицовку с нижней чаши. Во время разборки чаши рабочие наткнулись на брак советских строителей, которые использовали помимо бетона силикатный и красный кирпич. Фонтан гидроизолирован и облицован новыми материалами: парапет гранитом, вертикальные наружные поверхности — декоративным камнем. Отремонтировано и все оборудование фонтана, заменили на новую и подводящую к гидросооружению воду трубу, — сообщили GOROD48 в управлении главного смотрителя мэрии.Компания «Стройпортал» Александра Кобзева по сути построила новый малый фонтан взамен старого.Но фонтан до сих пор обнесен тряпичным забором. Почему?Оказалось, свою часть работы по благоустройству территории между фонтаном и «Битлами» еще не выполнил другой подрядчик — ООО «Евро Олимп» Гора Тонояна. Компания должна была построить новые подпорные стенки и лестницы, перестелить тротуарную плитку, обрезать сухие ветви с деревьев в границах благоустройства и заменить старые скамейки и урны.В начале июня, во время объезда мэром Липецка объектов благоустройства, Гор Тоноян удивил всех, заявив, что он хотел бы сдать свой объект уже через месяц, ко Дню города:Тогда это заявление сильно удивило Романа Ченцова. Мэр показал рукой на представителей СМИ: «Вы подумали прежде чем это сказать? Тут же все будет записано».Но, судя по всему, Тоноян не смог закруглиться и к началу осени.У фонтана нет новой плитки, а на отлитых заново бетонный ступенях — гранита. Почему подрядчик тормозит, заказчику неизвестно. Впрочем, срок исполнения контракта ценой 12 млн рублей должен истечь к концу сентября. Так что «липецкий патриот» еще может наверстать упущенное.