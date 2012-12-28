«Тойота» выбила «ВАЗ» с дороги: пострадала 63-летняя женщина

За пятницу и выходные дни на дорогах Липецкой области получили травмы семь человек.



Серьезная авария произошла 18 апреля в Ельце на трассе Орел – Тамбов: автомобиль «Тойота» под управлением 59-летнего водителя врезался в «ВАЗ-2115» с 70-летним мужчиной за рулем. В аварии, как сообщает Госавтоинспекция, пострадала 63-летняя пассажирка «ВАЗа», женщину госпитализировали.За прошедшие три дня дважды в ДТП попадали дети.17 апреля в Липецке на тротуаре улицы Космонавтов 7-летнего мальчика сбил электроскутер. Ребенку потребовалась медицинская помощь. Позже автоинспекторы отыскали водителя скутера — 20-летний парень уехал с места аварии.Еще один 7-летний мальчик попал под мотоцикл 20-летнего водителя 19 апреля в Ельце на улице Аргамаченской. Ребенка госпитализировалиВечером 17 апреля в Грязях во дворе на улице Дубовая Роща 21-летний водитель «ВАЗ-2114» совершил наезд на 68-летнюю женщину, которая получила травмы.За три дня автоинспекторы зарегистрировали 66 столкновений автомобилей, которые обошлись без пострадавших.«На территории Липецкой области автоинспекторы выявили 7008 нарушений ПДД. За управление автомобилем в состоянии опьянения к административной ответственности дорожные привлечены 15 водителей, за неиспользование ремней безопасности — 175.С помощью автоматических комплексов видеофиксации зафиксировано 6219 случаев выезда на полосу встречного движения, проезда на запрещающий сигнал светофора, использования телефона при управлении транспортом. Мобильными комплексами видеофиксации, установленными на патрульных автомобилях, выявлено 375 нарушений», — рассказали в Госавтоинспекции.