42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей

За деньги мужчина вмешивался в работу приборов учёта.

42-летний бывший сотрудник АО «ЛГЭК» и филиала ПАО «Россети Центра»-«Липецкэнерго» выслушал приговор за получение взяток (одного преступления по части 3 статьи 290 УК РФ и двух преступлений по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ): 10 лет строгого режима со штрафом в 1 200 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственным полномочиями в сфере энергоснабжения сроком на 5 лет. Взятки конфискованы в пользу государства.«С июня 2020 по март 2023 года инспектор службы контроля и эксплуатации средств учета комплекса электроснабжения АО «ЛГЭК» и затем инженер отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центра»-«Липецкэнерго» получил от индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму 692 000 рублей. За эти деньги с помощью самодельного устройства энергетик воздействовал на приборы учета электрической энергии, в результате чего приборы прекращали учет энергии при продолжении ее фактического потребления», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.На первый взгляд приговор энергетику — 10 лет колонии строго режима — может показаться очень суровым. Но на самом деле, санкции только одной вменяемой ему статьи — пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ предусматривают наказание от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет. А тут речь идёт о трёх эпизодах преступлений, и приговор выносили по совокупности наказаний.Также по этому делу осужден 41-летний мужчина, передавший взятку в 282 000 рублей: он оштрафован на два миллиона рублей.