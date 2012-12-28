Все новости
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Общество
Цены на бензин продолжают расти в Липецкой области
Экономика
42-летнего липецкого энергетика посадили на 10 лет за три взятки на 692 000 рублей

За деньги мужчина вмешивался в работу приборов учёта.

42-летний бывший сотрудник АО «ЛГЭК» и филиала ПАО «Россети Центра»-«Липецкэнерго» выслушал приговор за получение взяток (одного преступления по части 3 статьи 290 УК РФ и двух преступлений по пункту «в» части 5 статьи 290 УК РФ): 10 лет строгого режима со штрафом в 1 200 000 рублей и лишением права заниматься деятельностью, связанной с организационно-распорядительными и административно-хозяйственным полномочиями в сфере энергоснабжения сроком на 5 лет. Взятки конфискованы в пользу государства.

«С июня 2020 по март 2023 года инспектор службы контроля и эксплуатации средств учета комплекса электроснабжения АО «ЛГЭК» и затем инженер отдела учета электроэнергии и оптимизации потерь района электрических сетей филиала ПАО «Россети Центра»-«Липецкэнерго» получил от индивидуальных предпринимателей взятки на общую сумму 692 000 рублей. За эти деньги с помощью самодельного устройства энергетик воздействовал на приборы учета электрической энергии, в результате чего приборы прекращали учет энергии при продолжении ее фактического потребления», — сообщает пресс-служба прокуратуры Липецкой области.

На первый взгляд приговор энергетику — 10 лет колонии строго режима — может показаться очень суровым. Но на самом деле, санкции только одной вменяемой ему статьи — пункта «в» части 5 статьи 290 УК РФ предусматривают наказание от 7 до 12 лет со штрафом в размере до 60-кратной суммы взятки и с лишением права занимать определенные должности на срок до 10 лет. А тут речь идёт о трёх эпизодах преступлений, и приговор выносили по совокупности наказаний.

Также по этому делу осужден 41-летний мужчина, передавший взятку в 282 000 рублей: он оштрафован на два миллиона рублей.
Комментарии (3)

Во
13 минут назад
А можно его фамилию, может еще кто от него пострадал???? Он же проверки делал?
Ну
15 минут назад
за убийство 7, за кражу электричества 10. Все по справедливости, что сказать...
Сантильяна
27 минут назад
Наш суд суров, но справедлив!
