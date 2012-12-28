Работодатели меняют условия: как в Липецке помогают женщинам найти работу с зарплатой от 50 тысяч
В Липецке разбили очередную остановку
Сотрудники управления благоустройства готовят заявление в полицию.
Стеклянные остановки в Липецке бьют регулярно. Последний раз вандалы разбили стекла остановочного павильона на улице Пришвина. Это произошло 13 августа. А с 3 на 4 августа были разбиты сразу два павильона: на остановке « Швейная фирма» и на Орловском шоссе.
Как сообщили GOROD48 в пресс-службе администрации Липецка, c начала года вандалы повредили 45 остановочных павильонов.
— Общее количество разбитых стекол на сегодняшний день составляет 59. В связи с последним случаем порчи имущества на остановке «Памятник Танкистам» управление благоустройства готовит заявление в полицию. Стоимость такого стекла порядка 10 000 рублей, — рассказали в мэрии.
