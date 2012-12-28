Упавшее дерево повредило окно общежития

Никто не пострадал.

Накануне на площади Мира, 1а упало дерево. Причем так неудачно, что разбило стекло в окне первого этажа общежития.Как рассказали GOROD48 в УК «Перспектива», дерево росло у трансформаторной подстанции и коммунальщики обращались энергетикам с предложением о его сносе.За компенсацией владельцам окна придется обращаться в управление главного смотрителя Липецка, так как упавшее дерево находилось на муниципальной земле. Возможно, это придется делать через суд.