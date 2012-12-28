Мошенники написали ельчанке от имени родственницы и предложили помочь в оформлении материальной помощи инвалидам
16 минут назад
Липчанка ограбила «Ашан»
В примерочной женщина сняла с вещей ценники и защитные магниты и надела обновки на себя, а потом выбежала из магазина, ударив охранницу.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в начале сентября прошлого года липчанка сняла в примерочной магазина ценники и защитные магниты с одежды и надела ее на себя. В обновках липчанка вышла из магазина, минуя кассовую зону. Но её окликнула охранница и даже попыталась задержать, схватив за руки.
Грабительнице удалось вырваться. При этом она ударила охранницу по лицу.
ООО «Ашан» был причинен ущерб в 4 369 рублей — во столько оценили стоимость похищенной одежды.
