«Новые люди» в Липецкой области: делаем то, что важно людям
Политика
Тело 88-летнего старика нашли через 10 дней после его убийства
Происшествия
Трамвай вновь связал правый и левый берега в Липецке
Общество
Один БПЛА сбит ночью над Липецкой областью
Происшествия
Почти на трех десятках улиц отключат холодную воду
Общество
Три человека пострадали в утреннем столкновении трактора и автомобиля «Киа»
Происшествия
В Чаплыгине во дворе нашли мёртвым 30-летнего мужчину
Происшествия
У участника СВО угнали «ВАЗ»: двое друзей получили по году лишения свободы
Происшествия
Пьяный мужчина улетел в кювет на спортивном мотоцикле
Происшествия
Мотоциклист погиб в Усмани
Происшествия
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
«На участке уже болото, и вода подбирается вплотную к дому»
Общество
Малый фонтан на улице Ленина готов
Общество
Ура, дистанционка: из-за выборов большинство липецких школьников будут учиться из дома
Общество
«Нива» с простреленными колесами проехала 10 километров
Происшествия
За три дня 12 водителей мотоциклов, скутеров и мопедов попались пьяными за рулём
Происшествия
В Липецкой области уже 29 человек отравились грибами
Здоровье
Липчанка ограбила «Ашан»
Происшествия
Команда НЛМК продолжает встречи с ветеранами комбината во дворах
Общество
Мошенники написали ельчанке от имени родственницы и предложили помочь в оформлении материальной помощи инвалидам
Происшествия
Открытие театрального сезона у мошенников: 23-летний липчанин хотел купить билеты и лишился 86 000 рублей
Происшествия
Происшествия
182
16 минут назад

Липчанка ограбила «Ашан»

В примерочной женщина сняла с вещей ценники и защитные магниты и надела обновки на себя, а потом выбежала из магазина, ударив охранницу.

Октябрьский районный суд Липецка приговорил женщину к году лишения свободы условно с испытательным сроком в два года за ограбление «Ашана» (по пункту «г» части второй статьи 161 УК РФ) .

Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, в начале сентября прошлого года липчанка сняла в примерочной магазина ценники и защитные магниты с одежды и надела ее на себя. В обновках липчанка вышла из магазина, минуя кассовую зону. Но её окликнула охранница и даже попыталась задержать, схватив за руки.

Грабительнице удалось вырваться. При этом она ударила охранницу по лицу.

ООО «Ашан» был причинен ущерб в 4 369 рублей — во столько оценили стоимость похищенной одежды.
