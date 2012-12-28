Все новости
Общество
102
19 минут назад

К Зеленому острову протянут телекоммуникации

Мэрия ищет подрядчика, который привяжет камеры наблюдения на острове к областной платформе видеоаналитики.

Управление строительства липецкой мэрии объявило о поиске подрядчика на предоставление доступа к телекоммуникационным услугам связи с организацией «последней мили» с использованием волоконно-оптической линии связи для Зеленого острова.

Стартовая цена контракта — 12,3 млн рублей. В техническом задании прописано, что исполнитель обязан организовать техническую возможность постоянной передачи в режиме онлайн видеопотоков от 129 камер на острове на Единую региональную платформу видеоаналитики Липецкой области, включая создание и увеличение мощности требуемых для оказания услуги линий связи, а также установку необходимого заказчику телекоммуникационного оборудования. После окончания работ построенные линии связи и телекоммуникационное оборудование останутся в собственности и на обслуживании подрядчика.

Контракт должен быть исполнен к 15 декабря.

Напомним, что обустройство спортивного города на острове обошлось в 249 млн рублей. Технический пуск многофункционального объекта из 13 площадок для занятий различными видами спорта состоится уже через несколько дней.
