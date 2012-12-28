«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
К Зеленому острову протянут телекоммуникации
Мэрия ищет подрядчика, который привяжет камеры наблюдения на острове к областной платформе видеоаналитики.
Стартовая цена контракта — 12,3 млн рублей. В техническом задании прописано, что исполнитель обязан организовать техническую возможность постоянной передачи в режиме онлайн видеопотоков от 129 камер на острове на Единую региональную платформу видеоаналитики Липецкой области, включая создание и увеличение мощности требуемых для оказания услуги линий связи, а также установку необходимого заказчику телекоммуникационного оборудования. После окончания работ построенные линии связи и телекоммуникационное оборудование останутся в собственности и на обслуживании подрядчика.
Контракт должен быть исполнен к 15 декабря.
Напомним, что обустройство спортивного города на острове обошлось в 249 млн рублей. Технический пуск многофункционального объекта из 13 площадок для занятий различными видами спорта состоится уже через несколько дней.
