Общество
47
9 минут назад
В Липецке отремонтировали напрочь убитый проезд между улицами Виктора Музыки и Опытной
Долгожданную дорогу заасфальтировало МБУ «Управление благоустройства Липецка».
На то, чтобы отремонтировать этот безымянный проезд, у мэрии годами не хватало денег. И вот на этой неделе свершилось чудо: городское управление благоустройства обновило дорожное покрытие на этом проезде! Правда, было это сделано избирательно: лишь на совершенно убитой его части. Таким образом таких «полосатых» дорог в Липецке стало две: ранее таким же образом компания «Инфинити Групп» уложила асфальт на улице Стаханова между перекрестками с улицами Белана и Свиридова.
МБУ «Управление благоустройства Липецка» также отремонтировало улицу Маршала Рыбалко в поселке 10-я Шахта и улицу Полевую в районе Опытной.
