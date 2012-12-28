В Липецке отремонтировали напрочь убитый проезд между улицами Виктора Музыки и Опытной

Долгожданную дорогу заасфальтировало МБУ «Управление благоустройства Липецка».

В районе Опытной несколько лет был совершенно убитым 320-метровый проезд между улицами Виктора Музыки и Опытной. По одной его стороне застройщик «Звездного» несколько лет назад уложил асфальт с обустройством парковочных карманов, второй, вдоль старых пятиэтажек 70-80-х годов постройки, осталось старое покрытие. Которое к этому году стало буквально непроездным от рытвин и ухабов.На то, чтобы отремонтировать этот безымянный проезд, у мэрии годами не хватало денег. И вот на этой неделе свершилось чудо: городское управление благоустройства обновило дорожное покрытие на этом проезде! Правда, было это сделано избирательно: лишь на совершенно убитой его части. Таким образом таких «полосатых» дорог в Липецке стало две: ранее таким же образом компания «Инфинити Групп» уложила асфальт на улице Стаханова между перекрестками с улицами Белана и Свиридова.МБУ «Управление благоустройства Липецка» также отремонтировало улицу Маршала Рыбалко в поселке 10-я Шахта и улицу Полевую в районе Опытной.