Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Общество
964
43 минуты назад
5
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Женщина в реанимации с ожогами 86% тела.
Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, по предварительным данным, женщину облил бензином сожитель и поджёг. Всё произошло в Сырском Руднике.
Пострадавшая находится в реанимации на ИВЛ. Женщине диагностированы ожоги III-IV степеней по всему телу. Липецкие врачи борются за её жизнь и консультируются по поводу лечения сложной пациентки с коллегами из Москвы.
0
8
1
1
0
Комментарии (5)