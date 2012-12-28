36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг

Женщина в реанимации с ожогами 86% тела.

6 сентября в областной ожоговый центр госпитализирована 36-летняя липчанка с глубокими ожогами 86% тела.Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, по предварительным данным, женщину облил бензином сожитель и поджёг. Всё произошло в Сырском Руднике.Пострадавшая находится в реанимации на ИВЛ. Женщине диагностированы ожоги III-IV степеней по всему телу. Липецкие врачи борются за её жизнь и консультируются по поводу лечения сложной пациентки с коллегами из Москвы.