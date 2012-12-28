36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг

Все новости
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
64-летняя жительница Усмани хотела заработать на валюте и отправила мошенникам почти два миллиона рублей
Происшествия
Культура вождения по-Липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
В МЖК завершается благоустройство сразу двух дворов
Общество
Общество
964
43 минуты назад
5

Женщина в реанимации с ожогами 86% тела.

6 сентября в областной ожоговый центр госпитализирована 36-летняя липчанка с глубокими ожогами 86% тела.

Как рассказал GOROD48 заведующий ожоговым отделением Липецкой городской больницы №3 «Свободный сокол» Илья Копылов, по предварительным данным, женщину облил бензином сожитель и поджёг. Всё произошло в Сырском Руднике. 

Пострадавшая находится в реанимации на ИВЛ. Женщине диагностированы ожоги III-IV степеней по всему телу. Липецкие врачи борются за её жизнь и консультируются по поводу лечения сложной пациентки с коллегами из Москвы.
ожог
Комментарии (5)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Фунтик
11 минут назад
Всё правильно сделал
Ответить
И
18 минут назад
находят ведь идиотов...
Ответить
Егороч
18 минут назад
Его самого облить бензином то место
Ответить
мужчины
36 минут назад
что с вами происходит???бедная женщина .
Ответить
Геолог
36 минут назад
Средневековье!
Ответить
