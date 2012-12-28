Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
«У меня было много номеров телефонов, я не дурак, чтобы номера на себя оформлять»
Липецкий бизнесмен попросил сельскую пенсионерку стать номинальным директором трех компаний, после чего женщину обвинили в махинациях со строительством сквера в Мичуринске.
Валентина Середина, оказавшаяся 61-летней пенсионеркой, обратилась в редакцию GOROD48 с жалобой на работу следствия, так и не разобравшегося, по ее мнению, в том, кто же на самом деле стоял за всей это криминальной историей.
Середина всю жизнь прожила в деревне 2-я Александровка Добринского района. Зоотехник по образованию, она 17 лет проработала главным зоотехником района. В последние годы Валентина Середина трудилась в селе Демшинка в ООО «Мясная империя», руководил которой Армен Мразов. Летом 2022 года после начала банкротства фирмы из-за долга перед воронежским молокозаводом Мразов, по словам Серединой, попросил ее полгода побыть номинальным директором компании «СУ 1», после чего директором станет его племянник. Она согласилась занять эту должность за 15 000 рублей в месяц. Даже несмотря на то, что оформлявший покупку Серединой доли в ООО «СУ 1» нотариус спросила ее, в светлой ли она памяти и в трезвом ли уме, она согласилась помочь человеку, отца которого знала по работе в «Мясной империи».
— Валентина Михайловна не распоряжалась ни цифровой подписью, ни банковской картой, оформленной на ее имя. На ее адрес приходила разная корреспонденция, которую она вскрывала, фотографировала ее содержание и пересылала по мессенджеру Мразову или его доверенным лицам, всякий раз спрашивала, что ей с этим всем делать? Если было нужно, те сопровождали ее в налоговую или другие организации, где она подписывала по их просьбе разные документы, о содержании которых не имела понятия. Мы специально акцентировали внимание следователя Евдокимовой на деталях этой переписки и голосовых сообщениях, но она не согласилась провести фоноскопическую экспертизу голосов Серединой и Мразова. Почему-то тамбовский следователь Евдокимова говорит, что это все — не доказательства того, что компанией «СУ 1» руководил Мразов. Моя подзащитная ни разу не была в Мичуринске в то время, когда была номинальным директором. Не знала, что «СУ 1» там работает по муниципальному контракту. Она даже не знает, что такое электронные торги! Впервые она туда поехала тогда, когда в ее отношении возбудили уголовное дело, — говорит адвокат обвиняемой.
А переписка между Серединой и Мразовым была забавной. Например, 16 декабря 2022 года она написала ему: «Армен Мразович, мне нужно зайти в Госуслуги, но там все привязано к вашему номеру. Можете мне прислать код, который придет к вам на телефон?» Женщина говорит, что к тому времени Мразов подписал ее на роль номинального директора еще двух компаний: липецкого «Промстройторга» и белгородского «Строй Комплекта». В итоге всей этой нервотрепки Середина 6 августа 2023 года сообщила Мразову, что настаивает на выходе из директоров «Промстройторга», на то тот ответил ей «ок». А 10 августа Мразов написал ей, что она больше не директор «СУ 1». Что это, если не подтверждение того, что она реально не руководила компаниями?
— Когда я узнала, что стала подозреваемой по уголовном делу по Мичуринску, я разговаривала с Мразовым. Он тогда убедил меня, что сотрудники полиции и Следственного комитета не разобрались в ситуации, что он в Мичуринске по контракту сделал все, как надо, при этом попросив меня не говорить никому, что я была номинальным директором «СУ 1». Кстати, по данным судебно-бухгалтерской экспертизы следует, что деньги, поступившие от администрации Мичуринска на расчетный счет «СУ 1», снимала не я. Из движения денег по счету видно, что не я, а кто-то другой пользовался банковской картой, выданной мне как директору «СУ 1», снимал деньги в Московской и Тульской областях, куда я не выезжала. Проведенная по делу судебная почерковедческая экспертиза пришла к выводу, что подписи от моего имени выполнены не мной, — рассказала GOROD48 Валентина Середина.
— Следователь гнет свою линию и не желает видеть в деле о мошенничестве Армена Мразова, хотя налицо все доказательства, что Середина была лишь послушным инструментом в его руках. Для следствия вина Валентины Михайловны уже предрешена. А ведь на очной ставке Мразов как ни пытался выкручиваться из ситуации, но не смог не проговориться. Например, на мой вопрос назвать номер телефона, который был привязан к мессенджерам, по которым он общался с Серединой, он ответил, дословно: «У меня было много номеров, около трех, я не помню. Я не дурак, чтобы номера на себя оформлять», — цитирует протокол очной ставки адвокат обвиняемой.
На очной ставке все слова своего бывшего номинального директора Мразов назвал ложью. О подписанном Серединой контракте на ремонт сквера в Мичуринске он что-то слышал от своего сына и в детали не вникал. По его словам, он не имел никакого отношения и к закупке стройматериалов для этой цели и вообще к движению финансов. А вот на вопрос адвоката о его образовании, о возможности пользоваться компьютером для заключения муниципальных контрактов, Мразов ответил так: «Я живу около 30 лет в России. В России ни в школе, ни в институте не учился. Три класса в армянской школе, более добавить нечего».
В Армении, очевидно, начальная школа прекрасна как нигде. Интересно, что 29-летний уроженец села Аршалуис Эчмиадзинского района в 2014 году пришел в Кутузовский отдел ЗАГСа Москвы и попросил сменить ему имя и фамилию. Так Армен Мразович Мстоян стал Абрамом Мразовичем Абрамовым. Затем Аликом Альбертовичем Абрамовым. После Давидом Мразовичем Мировым. Наконец, в апреле 2018 года Советский отдел управления актов гражданского состояния мэрии Липецка выдал Мирову свидетельство на имя того, кого знает Валентина Середина — Армена Мразовича Мразова.
Откуда, откуда у кавказца, которые чтят своих предков до десятого колена, такая любовь к смене имен?
Примечательно, что всякий раз при смене ФИО этот человек закрывал старые и открывал новые компании в России. Большинство из них занимались благоустройством, строительством и отделкой. «Строительство у нас в крови», — как-то на одном из допросов сказал Армен Мразович Мразов.
Так, Армен Мразович Мстоян был учредителем липецкого ООО «Ангел-Строй» в 2009 году, ликвидированного в 2016-м, а также карачаевского ООО «Агросток», действовавшего с 2012-го по 2017-й годы. Абрамов Алик Альбертович открыл в Москве в 2015 году свое ИП по 32 направлениям, которое было ликвидировано в 2020-м. Давид Мразович Миров являлся учредителем и директором столичного ООО «Голд» открытого в 2017 году и ликвидированного в 2019-м, а также учредителем ООО «Мирстрой», работавшего Москве в 2017-2020 годах. В своей новой реинкарнации уже как Мразов Армен Мразович, судя по данным бизнес-агрегаторов, он был главой крестьянского (фермерского) хозяйства, зарегистрированного 3 мая 2018 года и ликвидированного 23 сентября 2024 года в связи с принятием судом решения о признании его банкротом. Ранее, в 2022 году, он перестал быть учредителем и директором ООО «Мясная империя», руководителем СПССК «Мясная империя» и руководителем ООО «МСК»…
Если говорить о компании «СУ 1», то ее новым учредителем и директором, уволившим Валентину Середину до того, как деньги за ремонт сквера в Мичуринске пришли на счет организации, стал Михаил Мразов, племянник Армена Мразова. Сейчас обществом руководит Мраз Вазирович Мстоян (очевидно, отец Армена Мразовича Мстояна, который сейчас, после ряда перемен имен, отчеств и фамилий, является Арменом Мразовичем Мразовым), а до него рулил Мраз Арменович Мстоян, сын Армена Мразовича Мразова.
Организация отличилась не только в Мичуринске. Ранее «Су 1» провалил благоустройство Пионерского парка в Тамбове. Позже дирекция городских дорог Тамбова подала два исковых заявления в отношении липецкой компании: на 2,3 и на 8,8 млн рублей. Компания «СУ 1» хорошо известна липчанам по скандальной реконструкции в 2019–2020 году Нижнего парка. Тогда на работу горе-строителей бурно реагировала мэр Липецка Евгения Уваркина. А в 2023 году, будучи основным подрядчиком мэрии по программе «Мой двор» на 85 млн рублей, «СУ-1» отказалась от своих обязательств перед городской администрацией. В 2024 году решением УФАС по Тамбовской области компания внесена в реестр недобросовестных подрядчиков до 2026 года.
За все время своей работы компания заключила 42 контракта на общую сумму 807 млн рублей как подрядчик с администрациями Липецка, Воронежа, Тамбова, Мичуринска. В арбитражных судах рассмотрены 55 судебных дел с участием «СУ 1». Только в этом году контрагенты выставили компании претензий на 60,9 млн рублей. Налоговая приостанавливала операции по счетам компании в Сбербанке, ВТБ, «ОТП Банке», «Совкомбанке», «Альфа-банке», КБ «УБРИР», «Банке ПСБ». Согласно данным Федеральной службы судебных приставов, на сегодняшний день в отношении компании Мраза Мстояна открыты 60 исполнительных производств на общую сумму 23,6 млн рублей.
P.S. В отношении сотрудника мичуринской мэрии, принявшего работы «СУ 1» по благоустройству сквера, уголовное дело прекращено. По словам адвоката Ирины Анохиной, его привлекли лишь к административной ответственности. А номинальному директору компании Валентине Серединой по предъявленному обвинению грозит лишение свободы на срок до десяти лет.
