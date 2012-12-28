Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор

Один получил год ограничения свободы, двое — штрафы по 30 000 рублей. Ущерб в полмиллиона тоже пришлось возместить.

Ярославский областной суд вынес приговор троим жителям Липецкой области, которые в феврале этого года повредили новый трамвай в ярославском депо. Как сообщает официальный аккаунт во «ВКонтакте» инспекции административно-технического и государственного жилищного надзора Ярославской области, липчане признали свою вину и полностью возместили ущерб в 500 тысяч рублей.— Однако это не освободило их от ответственности: один получил за вандализм ограничение свободы на год, двум другим суд назначил штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому. Приговор пока не вступил в законную силу, — рассказали в инспекции.Причём в Ярославской области впервые было назначено ограничение свободы за вандализм.