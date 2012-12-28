Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Разукрасившие трамвай в ярославском депо липчане выслушали приговор
Один получил год ограничения свободы, двое — штрафы по 30 000 рублей. Ущерб в полмиллиона тоже пришлось возместить.
— Однако это не освободило их от ответственности: один получил за вандализм ограничение свободы на год, двум другим суд назначил штрафы в размере 30 тысяч рублей каждому. Приговор пока не вступил в законную силу, — рассказали в инспекции.
Причём в Ярославской области впервые было назначено ограничение свободы за вандализм.
