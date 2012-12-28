Все новости
«Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта»

По заказу мэрии Липецка ФКР закончил мурал с космонавтом на стене дома №10 по улице Гагарина. Однако художникам еще предстоит доработать его детали. 

Выбранный липчанами вариант мурала с Юрием Гагариным на стене дома 1964 года постройки, где ранее было краснокирпичное изображение, уже готов. Но некоторым липчанам новый Гагарин, срисованный с известной черно-белой фотографии, показался похожим на Брюса Уиллиса в роли спасителя Земли из фильма «Армагеддон». И, кажется, портрет не закончен — на подбородке космонавта осталась какая-то белая полоса.

— Разработкой архитектурного облика здания и дизайна мурала занимался департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка. Подрядчик Фонда капитального ремонта подготовил основание для нанесения граффити на стену дома, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ФКР.

Итак, мы имеем пока лишь основание, незавершенный рисунок?

— Основные работы по нанесению граффити на доме № 10 закончены. Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта. Они немного доработали антураж, остальное от первоначального эскиза сохранено. Однако художникам еще предстоит доработать детали мурала, — ответили нам в департаменте градостроительства и архитектуры.

Напомним, что краснокирпичного Гагарина пришлось закрыть теплыми панелями во время капремонта дома.

e19xe187vxcts5j8tvna3rgg0225jl4w.jpg

При этом в ФКР решили нанести на штукатурку поверх панелей рисунок с первым космонавтом. Вариант мурала выбран голосованием липчан.
