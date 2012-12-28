«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
«Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта»
По заказу мэрии Липецка ФКР закончил мурал с космонавтом на стене дома №10 по улице Гагарина. Однако художникам еще предстоит доработать его детали.
— Разработкой архитектурного облика здания и дизайна мурала занимался департамент градостроительства и архитектуры администрации города Липецка. Подрядчик Фонда капитального ремонта подготовил основание для нанесения граффити на стену дома, — сообщили GOROD48 в пресс-службе ФКР.
Итак, мы имеем пока лишь основание, незавершенный рисунок?
— Основные работы по нанесению граффити на доме № 10 закончены. Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта. Они немного доработали антураж, остальное от первоначального эскиза сохранено. Однако художникам еще предстоит доработать детали мурала, — ответили нам в департаменте градостроительства и архитектуры.
Напомним, что краснокирпичного Гагарина пришлось закрыть теплыми панелями во время капремонта дома.
При этом в ФКР решили нанести на штукатурку поверх панелей рисунок с первым космонавтом. Вариант мурала выбран голосованием липчан.
