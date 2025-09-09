«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Осколки беспилотника попали в его автомобиль. Липчанин был за рулём.
«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился (…) Приношу глубокие соболезнования родным погибшего. Поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье», — сообщил сегодня в своём официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.
Вскоре мэр Сочи Андрей Прошунин написал, что семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда.
Как пишет издание sochi1.ru, по предварительной информации мужчина передвигался на автомобиле каршеринга, при атаке он остановился и включил «аварийку».
Угроза атаки БПЛА действовала в Сочи час: с 02:49 по 03:49. В 04:14 появилось официальное сообщение об одном погибшем и повреждении фасадов, крыш, окон и заборов шести частных домов. Позже эти данные обновили: пострадавших домов оказалось семь, также обломками БПЛА был поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому.
Фото – t.me/agproshunin
