Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
Статистика: липчане продолжают экономить на продуктах питания
Экономика
«Граффитисты с высокой степенью проработки передали образ первого космонавта»
Общество
Семейная пара попалась с поддельными документами
Происшествия
Почти 5,5 тысячи липчан пострадали от укусов клещей
Здоровье
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи
Происшествия
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за первую неделю сентября выросла на 18%
Здоровье
«Было страшное зрелище»: на Космонавтов бродячие собаки поужинали кошкой
Общество
К Зеленому острову протянут телекоммуникации
Общество
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
Происшествия
973
40 минут назад
3

Липчанин погиб при атаке БПЛА в Сочи

Осколки беспилотника попали в его автомобиль. Липчанин был за рулём. 

В Адлерском районе Сочи осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого был уроженец Липецка. Он погиб.

«В результате попытки киевского режима атаковать гражданские объекты погиб мужчина. Осколки беспилотника попали в автомобиль, за рулем которого он находился (…) Приношу глубокие соболезнования родным погибшего. Поручил главе Сочи Андрею Прошунину оказать всю необходимую помощь семье», — сообщил сегодня в своём официальном Telegram-канале губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Вскоре мэр Сочи Андрей Прошунин написал, что семье погибшего в результате ночных прилетов уроженца Липецка выплатят 500 тысяч рублей из средств благотворительного фонда.

Как пишет издание sochi1.ru, по предварительной информации мужчина передвигался на автомобиле каршеринга, при атаке он остановился и включил «аварийку».

Угроза атаки БПЛА действовала в Сочи час: с 02:49 по 03:49. В 04:14 появилось официальное сообщение об одном погибшем и повреждении фасадов, крыш, окон и заборов шести частных домов. Позже эти данные обновили: пострадавших домов оказалось семь, также обломками БПЛА был поврежден мемориал фронтовику, ветерану Первой мировой и Великой Отечественной войн Сергею Троепольскому.

IMG_7137.jpeg

Фото – t.me/agproshunin
БПЛА
атака беспилотников
0
11
1
0
1

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Р
11 минут назад
Кто то совсем не на своём месте
Ответить
Жаль
12 минут назад
Светлая память. Соболезнования родным и близким погибшего. Вот жизнь. Наверное, отдохнуть поехал.
Ответить
яяяя
21 минуту назад
соболезную
Ответить
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
