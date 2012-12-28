Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Умерла подожжённая сожителем 36-летняя женщина
Липчанка умерла в реанимации от обширных ожогов.
Эта жуткая история произошла с 5 на 6 сентября в частном доме на улице Гагарина в селе Сырском. Сожитель приревновал липчанку, облил горючей жидкостью и поджёг. После поджога женщина смогла добежать до соседей.
Когда полицейские выясняли обстоятельства случившегося, сожитель женщины признался в недавно совершенном убийстве.
Выяснилось, что в августе этого года он убил 46-летнего липчанина — своего собутыльника, а потом поселился с сожительницей в его доме.
«По версии следствия, подозреваемый при распитии спиртного нанес обухом топора 46-летнему потерпевшему не менее трех ударов по голове. От полученной травмы мужчина скончался. Его тело подозреваемый закопал в подвале, после чего с сожительницей стал проживать в опустевшем доме. Фигурант признался в содеянном, подтвердив показания при их проверке на месте преступлений, а также выдал орудие убийства — топор, который признан вещественным доказательством», — ранее сообщили в пресс-службе СУ СК России по Липецкой области.
В отношении 29-летнего мужчины возбуждено два уголовных дела: о покушении на убийство, совершённом особо жестоким способом, и убийстве. Он арестован по ходатайству следствия.
