В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей

За неделю, с 10 по 17 апреля, в Липецке не зафиксировано превышений предельно допустимых концентраций (ПДК) вредных примесей в воздухе. Уровень загрязнения воздуха оставался низким.Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в одну из ночей – с 16 на 17 апреля в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Они длились с 21:00 до 08:00 Областное министерство экологии вводило на ночные часы особый режим работы для предприятий города – в списке были 29 предприятий.Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:№ 2 – улица Титова;№ 3 – район НЛМК;№ 4 – район ЛТЗ;№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;№ 8 – 23 микрорайон;№11 - улица Салтыкова-Щедрина;№12 - улица Московская.На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.