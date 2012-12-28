Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы
В ночь с 16 на 17 апреля погода способствовала накоплению примесей
Однако превышения ПДК в Липецке не фиксировались.
Однако по данным липецкого Центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, в одну из ночей – с 16 на 17 апреля в городе фиксировались неблагоприятные метеорологические условия, которые способствуют накоплению вредных примесей в приземном слое атмосферы. Они длились с 21:00 до 08:00 Областное министерство экологии вводило на ночные часы особый режим работы для предприятий города – в списке были 29 предприятий.
Наблюдение за состоянием атмосферного воздуха в Липецке ведется с помощью семи стационарных постов:
№ 2 – улица Титова;
№ 3 – район НЛМК;
№ 4 – район ЛТЗ;
№ 6 – район ОАО «Свободный Сокол»;
№ 8 – 23 микрорайон;
№11 - улица Салтыкова-Щедрина;
№12 - улица Московская.
На постах контролируется содержание в воздухе 16 типов веществ. Замеры проводятся в 01:00, 07:00, 13:00, 19:00.
