Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
Блошиный рынок зачистили
Общество
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
Читать все
Блошиный рынок зачистили
Общество
На рынке резко подорожали помидоры
Общество
Под Липецком столкнулись «Рендж Ровер» и «Мерседес», есть погибший
Происшествия
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Общество
Кровавая луна над Липецком спряталась за облаками
Общество
На шести улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Происшествия
Мотоциклист и водитель автомобиля погибли в дорожных авариях за пятницу и выходные дни
Происшествия
«Неверно введен пин-код»: как не потерять доступ к карте
Общество
В Липецкой области до +25
Погода в Липецке
Читать все
Происшествия
905
50 минут назад
4

Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета

Мужчина хотел отомстить соседу, но перепутал балконы.

В отдел полиции №2 обратилась 36-летняя липчанка, балкон которой расстреляли из пневматического пистолета. Причинённый ущерб женщина оценила в 100 тысяч рублей.

«В повреждении чужого имущества подозревают 41-летнего липчанина. Со слов мужчины, у него произошел конфликт с одним из соседей. И чтобы отомстить, он сделал не менее 10 выстрелов из пневматического пистолета по балкону. Но в результате было повреждено остекление балкона непричастной к конфликту соседки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

SbS4v-PZ536Omdir73EHGIeY7nwSEdvfcW_GHykpMliu2cnGZvc4DiBo7dllSa9vin7zHyxC9eYieuG9wCrPXYCo.jpg

Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений», cанкции которой — до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.
конфликт
стрельба
0
2
7
1
2

Комментарии (4)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Лиза
13 минут назад
Надеюсь, стрелок извинениями не отделается.
Ответить
Александр Н.
14 минут назад
Да что же такое с людьми делается.
Ответить
Липчанин 1
38 минут назад
Этого мстителя надо наказать в 5кратном размере, чтобы в следующий раз такой мысли не было.
Ответить
Джон Ленин
40 минут назад
В результате было повреждено остекление балкона непричастной к конфликту соседки.......А в балкон причастного к конфликту соседа значит можно из пистолета шмалять?
Ответить
Рекомендуем
Общество
Банковские карты для подростков с разрешения родителей, перерасчет пенсий – законы, которые вступают в силу в августе
Общество
«Срок действия вашего полиса ОМС истёк»: мошенники придумывают всё новые легенды
Общество
Чаще всего питание в школах и детсадах не соответствует нормативам по калорийности
Экономика
Траты липчан на платные услуги выросли за год на 1,5%
Общество
Липецкая область оказалась в топ-30 регионов по качеству дорог
Общество
«Движение на средствах индивидуальной мобильности запрещено» уже в Липецке
Общество
В Липецкой области росло производство текстиля, электрооборудования, медицинских изделий и лекарств
Общество
Что там внутри: живая и мертвая вода ТЭЦ-2
Общество
За места в горсовете борются 179 человек
Общество
Прокуратура помогла обеспечить лекарством подростка с онкозаболеванием в Липецкой области
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить