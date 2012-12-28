Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета

Мужчина хотел отомстить соседу, но перепутал балконы.

В отдел полиции №2 обратилась 36-летняя липчанка, балкон которой расстреляли из пневматического пистолета. Причинённый ущерб женщина оценила в 100 тысяч рублей.«В повреждении чужого имущества подозревают 41-летнего липчанина. Со слов мужчины, у него произошел конфликт с одним из соседей. И чтобы отомстить, он сделал не менее 10 выстрелов из пневматического пистолета по балкону. Но в результате было повреждено остекление балкона непричастной к конфликту соседки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений», cанкции которой — до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.