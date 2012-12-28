Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Сегодня в Липецке: День извинений, уже каждый третий липчанин согласен на зарплату в конвертах
Происшествия
905
50 минут назад
4
Балкон 36-летней липчанки по ошибке расстреляли из пневматического пистолета
Мужчина хотел отомстить соседу, но перепутал балконы.
«В повреждении чужого имущества подозревают 41-летнего липчанина. Со слов мужчины, у него произошел конфликт с одним из соседей. И чтобы отомстить, он сделал не менее 10 выстрелов из пневматического пистолета по балкону. Но в результате было повреждено остекление балкона непричастной к конфликту соседки», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Возбуждено уголовное дело по части второй статьи 167 УК РФ «Умышленное повреждение имущества, совершенное из хулиганских побуждений», cанкции которой — до пяти лет принудительных работ или лишения свободы.
0
2
7
1
2
Комментарии (4)