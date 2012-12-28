Все новости
Политика
435
сегодня, 08:00
1

Три дня и 345 новых избранников: в Липецкой области начались выборы депутатов местных Советов

На 345 вакантных мест муниципальных депутатов в Липецке, двух избирательных округах Ельца, 12-ти муниципальных округах и восьми сельских поселениях претендует 831 кандидат. 

Сегодня, 12 сентября в 08:00 в Липецкой области начались выборы депутатов сразу нескольких местных Советов. За три дня голосования липчане выберут депутатов Липецкого городского Совета седьмого созыва, 12-ти муниципальных округов первого созыва, восьми сельских поселений и двух округов Ельца — всего 345 человек. Так, кроме Липецка избирательные участки откроются в Грязинском, Данковском, Добринском, Долгоруковском, Елецком, Задонском, Краснинском, Лебедянском, Тербунском, Усманском, Хлевенском и Чаплыгинском муниципальных округах, в восьми сельских поселениях Лев-Толстовского района (Лев-Толстовском, Гагаринском, Знаменском, Домачевском, Остро-Каменском, Октябрьском, Топовском и Троицком), а также в Ельце по двум одномандатным избирательным округам №№ 5 и 12. Голосование завершится в восемь вечера 14 сентября. 

Самая высокая конкуренция сложилась в Липецке — за 36 депутатских мандатов борется 171 кандидат, в среднем около пяти человек за место. В муниципальных округах на выборах в Советы депутатов наибольший конкурс в Лебедянском округе. Здесь на 20 мандатов претендуют 66 кандидатов. На дополнительных выборах в 5-м и 12-м округах Ельца за мандаты борются по четыре человека. Наименьшая конкуренция сложилась в Лев-Толстовском районе, где в сентябре формируются Советы депутатов восьми сельских поселений: на 68 мест претендуют 82 кандидата. 

На этих выборах используется традиционное и дистанционное голосование. Для участников традиционного голосования за депутатов Липецкого горсовета отпечатали 377 500 бюллетеней (в том числе 268 200 для голосования с помощью КОИБов) — на них ушли 1,7 тонны офсетной бумаги высокого качества. Видеонаблюдением в Липецке оборудованы 173 избирательных участка. Кроме того, в целом по региону к единой региональной платформе видеонаблюдения подключены все 19 территориальных избирательных комиссий, задействованных в организации и проведении сентябрьских выборов, камеры также работают в 272 самых крупных избирательных участках области (всего в муниципалитетах 438 участков). Оборудование на каждом участке позволит в режиме нон-стоп фиксировать все моменты избирательного процесса — работу комиссий, происходящее вокруг ящиков для голосования, сейфов хранения документов и т.д. Камер не будет в кабинках для голосования. На тех участках, где нет системы видеонаблюдения, предусмотрена видеофиксация. Записывать происходящее будут, например, веб-камеры, в том числе встроенные в ноутбуки.

В Липецкой области дистанционное электронное голосование предусмотрено только на выборах депутатов Липецкого горсовета. Дистанционно, подавшие соответственное заявление избиратели, могут голосовать на портале vybory.gov.ru. В Липецке зарегистрированы почти 400 тысяч из более 712 тысяч избирателей области. На первое сентября дистанционный способ голосования выбрали более 33 тысяч человек. 

В Липецкой области 84 тысячи избирателей с ограниченными возможностями здоровья, почти половина из которых – инвалиды I и II групп. На избирательных участках подготовлены специальные трафареты для слабовидящих, широкие кабинки для маломобильных граждан. Кроме того, летом Липецкая область вошла в число пилотных субъектов, присоединившихся к новому проекту ЦИК России — «Волонтеры на избирательном участке»: пенсионеры, маломобильные граждане, многодетные семьи и другие жители региона, нуждающиеся в поддержке, могли забронировать волонтера на определенный день и час, чтобы посетить избирательный участок. 

На этих выборах 5072 человека смогут проголосовать впервые. Из них 24 избирателя отметят 18-летие 14 сентября, на участках для именинников подготовлены сувениры. 

Перед началом голосования сотрудники избирательных комиссий обучились действиям в случае воздушной опасности. При желтом уровне угрозы — голосование продолжится, при красном — будет приостановлено. При сообщении о минировании прорези ящиков для голосования опечатают, комиссия вместе с избирателями покинет участок, чтобы продолжить голосование в резервном автобусе. 

выборы
Липецкий городской Совет
3
0
0
1
3

Комментарии (1)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Электорат
21 минуту назад
Дождались!!! будем выбирать наших сладеньких депутатов!
Ответить
