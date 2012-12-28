Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце

2 872 599 рублей подрядчик получил за фактически невыполненные работы.

Елецкий городской суд вынес приговор директору ООО «Елец-дорога» за мошенничество при исполнении муниципального контракта на ремонт тротуаров в Ельце в рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» (по части четвёртой статьи 159 УК РФ).Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в доход государства в 500 000 рублей. При этом причинённый ущерб был добровольно возмещён ещё на начальной стадии следствия.Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в декабре 2022 года директор дал указание инженеру производственно-технического отдела, не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить акт о приемке выполненных работ, справку об их стоимости, счет на оплату и счет-фактуру, содержащие заведомо недостоверные сведения о проведенных работах на сумму 2 872 599 рублей, после чего подписал и передал документы для оплаты заказчику в лице Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца. Начальник Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации города Елец их подписал и передал бухгалтеру управления.В результате на счет подрядчика ООО «Елец Дорога» поступили из бюджета 13 930 130 рублей, в том числе 2 872 599 рублей за фактически невыполненные работы по контракту.