«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
Происшествия
183
45 минут назад
1
Директор дорожного предприятия признан виновным в мошенничестве при ремонте тротуаров в Ельце
2 872 599 рублей подрядчик получил за фактически невыполненные работы.
Мужчина получил три года лишения свободы условно с испытательным сроком два года, а также штраф в доход государства в 500 000 рублей. При этом причинённый ущерб был добровольно возмещён ещё на начальной стадии следствия.
Как рассказали GOROD48 в пресс-службе прокуратуры Липецкой области, ещё в декабре 2022 года директор дал указание инженеру производственно-технического отдела, не осведомленному о его преступных намерениях, изготовить акт о приемке выполненных работ, справку об их стоимости, счет на оплату и счет-фактуру, содержащие заведомо недостоверные сведения о проведенных работах на сумму 2 872 599 рублей, после чего подписал и передал документы для оплаты заказчику в лице Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации Ельца. Начальник Управления дорог, транспорта и благоустройства администрации города Елец их подписал и передал бухгалтеру управления.
В результате на счет подрядчика ООО «Елец Дорога» поступили из бюджета 13 930 130 рублей, в том числе 2 872 599 рублей за фактически невыполненные работы по контракту.
0
0
0
1
0
Комментарии (1)