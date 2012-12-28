«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
сегодня, 09:44
Семейная пара попалась с поддельными документами
Муж и жена хотели стать охранниками и предъявили в Росгвардии фальшивые медицинские справки.
«По заключению специалиста, документы были изготовлены кустарным способом. Возбуждены два уголовных дела по части третьей статьи 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных официальных документов». Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.
Мужчине и женщине может грозить до года лишения свободы.
