Жуткие подробности поджога липчанки: сожитель привел ее в дом с трупом под полом
Происшествия
Культура вождения по-липецки: движение по кольцу трижды могло закончиться ДТП
Общество
«Фольксваген» заехал под фуру: водитель легковушки госпитализирован с тяжёлыми травмами
Происшествия
36-летнюю липчанку сожитель облил бензином и поджёг
Общество
«Гадюк больше, чем людей»
Общество
В отношении 15-летнего грязинского блогера-драчуна возбуждено уголовное дело
Происшествия
Припаркованные у трамвайных путей автомобили эвакуируют
Общество
Трактор, из которого насмерть выпал пассажир, был угнан
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Празднование Дня города в Ельце омрачил неприятный инцидент
Происшествия
На семи улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Семейная пара попалась с поддельными документами
Происшествия
Ночью красный уровень опасности объявлялся в восьми районах области
Происшествия
Отбой желтого уровня
Происшествия
Почти 5,5 тысячи липчан пострадали от укусов клещей
Здоровье
Сегодня в Липецке: старт вакцинации против гриппа, работодатели уже открыли слежку за горожанами
Общество
58-летнюю липчанку обманули от имени знакомой
Происшествия
Заболеваемость ОРВИ за первую неделю сентября выросла на 18%
Здоровье
Мотоциклист опрокинулся на вечерней дороге
Происшествия
Возле границ области замечены БПЛА
Происшествия
Происшествия
605
сегодня, 09:44
3

Семейная пара попалась с поддельными документами

Муж и жена хотели стать охранниками и предъявили в Росгвардии фальшивые медицинские справки.

В Воловском районе муж и жена хотели получить удостоверения частных охранников и предъявили в отдел лицензионно-разрешительной работы по Воловскому району Управления Росгвардии по Липецкой области поддельные медицинские заключения.

«По заключению специалиста, документы были изготовлены кустарным способом. Возбуждены два уголовных дела по части третьей статьи 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных официальных документов». Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.

Мужчине и женщине может грозить до года лишения свободы. 
подделка документов
0
0
0
1
4

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Стыдно
21 минуту назад
очень стыдно , до чего мы докатились
Ответить
нквд
31 минуту назад
пусть там сами себя охраняют
Ответить
ага
46 минут назад
Ну сами хотели на зоне работать охранниками - не свезло походу, но теперь сами на зоне будут сидеть. Ничего - у джамшутов справки настоящие
Ответить
