Семейная пара попалась с поддельными документами

Муж и жена хотели стать охранниками и предъявили в Росгвардии фальшивые медицинские справки.

В Воловском районе муж и жена хотели получить удостоверения частных охранников и предъявили в отдел лицензионно-разрешительной работы по Воловскому району Управления Росгвардии по Липецкой области поддельные медицинские заключения.«По заключению специалиста, документы были изготовлены кустарным способом. Возбуждены два уголовных дела по части третьей статьи 327 УК РФ «Приобретение, хранение, перевозка в целях использования или сбыта либо использование заведомо поддельных официальных документов». Расследование продолжается», — сообщает пресс-служба УМВД России по Липецкой области.Мужчине и женщине может грозить до года лишения свободы.