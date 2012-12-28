Роман Ченцов об открытии еще одного трамвайного маршрута: «Мне важно, что мы сдержали слово»
Выборы проходят и в учреждениях уголовно-исполнительной системы
В исправительном центре проголосовали 130 человек, в СИЗО — 7.
Как сообщает пресс-служба УФСИН России по Липецкой области, на выборах депутатов Липецкого городского совета и Совета Елецкого муниципального округа проголосовали подозреваемые и обвиняемые, содержащиеся в следственном изоляторе №1 и в помещении, функционирующем в режиме следственного изолятора, тюрьмы № 2 Ельца. Своим избирательным правом воспользовались семь человек.
«Процедура голосования в следственном изоляторе проходила под строгим контролем представителей общественности. Особое внимание уделялось прозрачности процедуры голосования и обеспечению конфиденциальности каждого голоса», — отметили в УФСИН.
Кроме того, проголосовали более 130 человек, отбывающих наказание исправительном центре. Многие сделали это с помощью системы дистанционного электронного голосования.
