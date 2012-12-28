Сегодня в Липецке: рекорд на крови, скучные профессии, школьники всё чаще ищут подработку в разгар учёбы

Нас ждёт яркий южный концерт в филармонии и унылая погода за окном.

В Липецке от +3 до +5 градусов, при этом днём возможны осадки в виде дождя и даже мокрого снега.









С 10:00 на территории Липецкой станции переливания крови (ул. Космонавтов, 11а) липчане постараются принять участие во всероссийской акции «Донорский рекорд России» (18+).













В 16:00 в зале «Унион» (ул. К.Маркса, 2) состоится главное культурное событие дня – премьера фильма о Кристиане Ороско, а затем творческая встреча с самим героем (12+).





В 19:01 в культурном пространстве «Прачечная» (пл. Заводская, 9 корп.2) желающие вновь смогут сделать первый шаг к профессии артиста – принять участие в читке настоящей пьесы (12+).









В 12:00 в детской библиотеке «Солнечной» (Сиреневый проезд, 3) начнётся исторический час «Боль нашей памяти» о Чернобыльской катастрофе (6+).









Охранники возглавили рейтинг самых скучных профессий по мнению липчан. В опросе SuperJob, «секьюрити» поставили на первое место 12% опрошенных.









23% родителей школьников в возрасте от 14 до 17 лет рассказали SuperJob, что их дети вынуждены подрабатывать в течение учебного года. Год назад таких было почти в два раза меньше – 12%.









- ул. Студенческий Городок, 11, 13;Отключать свет сегодня никому не планируют.В понедельник движение в городе особенно сложное, поэтому не обойтись без ссылки на приложение, которое может предупредить о пробках.Суть акции – регионы России с учётом часовых поясов последовательно включаются в акцию по сбору крови. Таким образом постепенно развернётся самая длинная в мире цепочка донорских пунктов, которая позволит серьёзно пополнить запасы. К участию приглашают НКО, образовательные организации, землячества и т.д. Сдать свою кровь могут и рядовые липчане. Всё добровольно, конечно же…Фильм «Кристиан Ороско. Липецкий эквадорец» расскажет о перкуссионисте симфонического оркестра Липецкой филармонии, а затем состоится выступление самого Кристиана, а также других артистов – Дианы Мелиховой, Михаила Марвица и Анастасии Головиной. В программе песни и воистину солнечная музыка.Хозяйка заведения и актриса «Театра Под Деревом» Дина Кюнбергер научит мастерству читки так, что вы начнёте искренне спорить за персонажей, ловить интонации и переживать так, словно эта пьеса немного про вас. А с наработанным материалом артисты затем выйдут к зрителям, так что всё по-взрослому.В этом году исполняется 40 лет самой крупной техногенной катастрофе разваливающегося СССР, последствия которой мы ощущаем до сих пор и будем ощущать ещё долго. Советское правительство призналось своим гражданам в происшествии спустя несколько дней, когда уже появились первые жертвы. А до этого с помощью самого честного ТВ утверждало, что ничего серьёзного не случилось.На втором месте бухгалтеры – 9%, на третьем – продавцы, которых выбрали 6% опрошенных. Далее расположились библиотекари – 5%, архивариусы, вахтеры, сторожа – по 2%.2% липчан философски заметили, что скучной может стать любая нелюбимая работа.Чаще всего, дети сами находят работу – 41%, родители трудоустроили 22% таких подростков. В 12% случаях найти работу помогли… учителя, год назад педагоги помогли 4% учеников.Работают в основном курьерами, разнорабочими, сотрудниками пунктов выдачи заказов и заведений общепита. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу? Как отразится работа на учебном процессе?