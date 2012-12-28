В Липецкой области – ночные заморозки

Вместе с дождем будет идти мокрый снег.

В ближайшие трое суток Липецкая область будет находиться в области пониженного атмосферного давления, пройдут осадки в виде мокрого снега и снега. Ожидается значительное понижение температуры с ночными заморозками.Среднесуточные температуры составят 2-3 градуса тепла, что на 6 градусов ниже климатической нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 20 апреля в Липецкой области облачно с прояснениями, ночью осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем небольшие дождь и мокрый снег. Ветер северо-западный, 8-13 м/сек. Температура ночью будет от -2 до +3, днем – от +3 до +8.В Липецке облачно с прояснениями, ночью осадки в виде дождя, мокрого снега и снега, днем небольшой дождь и мокрый снег. Температура ночью будет от 0 до +2 градусов, днем – от +3 до +5 градусов.День 20 апреля стал самым теплым в Липецке в 1975 году, тогда в городе было +25. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 2009 году – 6 градусов мороза.