Липецкая вечЁрка: ночной налет, приговор застройщику и сапоги в книжном шкафу

Сегодня, 4 апреля, над Липецкой областью сбили 18 беспилотников, застройщик скандально известного ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК выслушал приговор, и липчане разрушили книжный уголок, который сами же и просили благоустроить.