«Еще не знаю, испугалась ли я ночью от взрыва в моем доме. Но я осталась в свои 72 года без крыши над головой»
Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Мэрия поможет одинокой пенсионерке, чей дом лишился крыши во время отражения ночной атаки БПЛА
Общество
268
16 минут назад
1
Липецкая вечЁрка: ночной налет, приговор застройщику и сапоги в книжном шкафу
Сегодня, 4 апреля, над Липецкой областью сбили 18 беспилотников, застройщик скандально известного ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК выслушал приговор, и липчане разрушили книжный уголок, который сами же и просили благоустроить.
Почти сразу после этого появилось сообщение о том, что оперативные службы проверяют информацию о падении обломков БПЛА. Отбой красного уровня дали примерно через три часа.
Утром губернатор Игорь Артамонов сообщил о трех частных домах, поврежденных во время ночной атаки. GOROD48 съездил в поселок Венера. Жители улицы Яблоневой подсчитывывали убытки. Дома им власти обещали оперативно отремонтировать. а также помочь с ремонтом автомобилей. На месте побывал мэр Липецка Роман Ченцов.
Подозрительный предмет нашли на клумбе в детском саду по улице Бехтеева, 6. Предположив, что это обломок БПЛА. администрация учреждения вызвала оперативные службы.
«По поступившему сообщению осуществлялся выезд экстренных служб. Опасных предметов не обнаружено», — позже сообщили в пресс-службе УМВД России по Липецкой области.
По данным министерства обороны России над Липецкой областью минувшей ночью было сбито 18 беспилотников. Жильцы дома № 1 по улице Саунина снова напомнили властям о постоянно затопленом подвале, который, по идее, должен служить укрытием во время атак.
Предыдущая атака была неделю назад. А самая мощная случилась тоже в ночь на пятницу, 9 августа 2024 года.
Новости об атаках беспилотников просмотрели более 120 тысяч раз.
«И как на работе завтра? Спать?» — спросил Гость.
«Кому сгореть, тот не утонет», — философски заметил Алексей.
«Хватит истерить, первый раз что ли, привыкнуть пора», — добавил Фаталист.
«А что зря переживать? У каждого своя судьба. Если что-то случается, нужно ситуацию решать. А если нет, то и дёргаться нечего. Нужно ложиться спать», — заявил Крылов.
Генеральный директор ООО «СУ-10 треста «Липецкстрой» Андрей Шевелёв, застройщик скандально известного ЖК «Наполеон» на улице 50 лет НЛМК сегодня был осужден по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору, с причинением значительного ущерба, лицом с использованием своего служебного положения, в особо крупном размере» на три года лишения свободы в колонии общего режима.
При том, что обвинение просило для Шевелёва девять лет колонии общего режима.
Суд доказал, что Андрей Шевелёв через контролируемую им ООО «Борсалино» заключил более 100 договоров на несуществующие квартиры с гражданами и юридическими лицами на сумму свыше 85, 5 миллиона рублей. Он знал, что разрешения на увеличение этажности дома и строительство дополнительных секций нет.
Потерпевшими по делу были признаны 107 граждан и четыре юридических лица. Причиненный ущерб составил более 218 миллионов рублей и был возмещен дольщикам Фондом защиты прав граждан и управлением строительства и архитектуры Липецкой области.
Подсудимый свою вину не признал, уверяя, что строительство дома было «заморожено» по независящим от него обстоятельствам.
Уголовное дело в отношении его соучастника, скрывшегося от следствия, выделено в отдельное производство в связи с его розыском.
«Стольким семьям сломал жизнь, и три года? это просто плевок в лицо», — написал Дольщик.
«Чем больше украл или обманул тем меньше срок. Удивительное время!» — отметила Странная тенденция.
«Такими приговорами желание намахивать людей не отобьешь», — считает Мнение.
Сапоги обнаружил GOROD48 шкафу для буккроссинга на бульваре Неделина. Там же в плачевном состоянии находился уголок для чтения, расположенный напротив юношеской библиотеки.
В мэрии сообщили, что поврежденные малые архитектурные формы демонтировлаи, сапоги из шкафа убрали.
Эта новость повесилила читателей GOROD48.
«Сапоги не убрали, а взяли донашивать», — уверено Все дорого.
«Нормальные сапоги хоть?» — уточнил Житель.
«И это все потомки Тургенева, Грибоедова и Достоевского творят или залетные?» — спросил Савелий.
«Савелий, потомков Грибоедова и Тургенева расстреляли в 17-м, это потомки Шарикова», — ответил Гаврила.
«Как заманчиво звучит. А не думали, что городу нужна красивая современная библиотека», — задумалась Альтернатива.
В выходные погода испортится. Завтра днем временами пройдут дожди. Температура — от +12 до +14 градусов.
А на следующей неделе, по прогнозам синоптиков, ожидаются морозы.
0
0
0
0
0
Комментарии (1)