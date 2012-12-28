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Задолжавший 900 миллионов рублей банкрот отдыхал на Мальдивах и во Вьетнаме — ему ограничили выезд из России
Общество
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27 минут назад
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Задолжавший 900 миллионов рублей банкрот отдыхал на Мальдивах и во Вьетнаме — ему ограничили выезд из России
Речь идёт об учредителе липецкой компании по производству упаковки.
«Как следует из материалов дела, заявление о банкротстве подал АО «Альфа-Банк». Гражданин выступал поручителем по кредитам коммерческой организации, учредителем которой он являлся. Позднее с заявлениями о включении в реестр требований обратились ещё несколько кредиторов. Согласно материалам дела, общий размер требований кредиторов составляет более 900 миллионов рублей. В ходе рассмотрения дела должник признан несостоятельным (банкротом), в отношении него введена процедура реализации имущества», — сообщает объединенная пресс-служба судебной системы Липецкой области.
По данным GOROD48, речь идёт об учредителе ООО «Рент-Кэпитл» 47-летнем Евгении Викулине. Само юрлицо — липецкая компания-производитель упаковки также признано несостоятельным (банкротом) и в отношении него открыто конкурсное производство. Свои требования к компании заявили несколько крупных кредиторов. Помимо «Альфа-Банка», который ещё в июне 2025 года заявил о долгах по кредитным договорам (включая основной долг и неустойку) в размере 320,5 миллиона рублей, это «ВТБ», «ПСБ», «Сбербанк», «Cовкомбанк» и другие.
Финансовый управляющий установил, что, находясь в процедуре банкротства, Евгений Викулин совершал дорогие поездки на отдых за границу — например, на Мальдивы и во Вьетнам. При этом официально он нигде не работает и подтверждённых доходов у него нет, деньги в конкурсную массу не поступают, о поездках финансовый управляющий не уведомлялся, источники их финансирования неизвестны. Но сам должник заявил, что все поездки оплачивала мать его ребёнка, чтобы отец мог провести время с сыном, который живёт с матерью.
Финансовый управляющий в суде настоял на том, что общаться с сыном отец-банкрот может и в России. Суд вынес определение об удовлетворении ходатайства финансового управляющего о временном ограничении выезда Викулина за пределы страны. Копии определения будут направлены в Управление по вопросам миграции УМВД России по Липецкой области и в департамент пограничного контроля Пограничной службы ФСБ России.
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