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511
59 минут назад
4

«Кто говорит о родительской оплате охраны детских садов, рискуют карьерой»

В мэрии опровергли слухи о сборах денег на физическую охрану детсадов.

В редакцию GOROD48 позвонил назвавшийся отцом маленького ребенка мужчина и сообщил, что в родительском совете детского сада, куда он водит своего малыша, заявили, что госфинансирование физической охраны прекращено из-за сложностей с бюджетом, и что нужно думать о возвращении к старой практике сбора с родителей денег на работу ЧОПа. В его случае речь идет о 250 рублях в месяц.

Мы связались с департаментом образования городской администрации. Нам ответили, что это — слухи.

— Бюджет на физическую охрану детских садов и школ у нас есть. И на этот год, и на следующий. Мы не успели проторговать услуги ЧОПов за декабрь для детсадов, поэтому заключим с ними прямые договоры. Поэтому кто говорит о родительской оплате охраны детских садов, рискуют карьерой, если речь идет об их руководстве, — заявили нам в департаменте.

Напомним, что в Липецке долгие годы детские сады охраняли за счет «добровольных взносов» родителей. В 2020 году эта практика была прекращена — мэрия стала получать средства на охрану муниципальных детсадов из областного бюджета.
детский сад
ЧОП
охрана
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Комментарии (4)

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Как гость
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Сначала новые
Горожанка
14 минут назад
Что значит не успели?! Это халатность и несоответствие занимаемой должности. Боже, какой инфантилизм, детский сад какой то.
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гость
12 минут назад
Там работают люди из системы образования!!!
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Лунный трактор!
37 минут назад
А на хореографию почему собирают только наличкой?
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гость
12 минут назад
Наличка разве под запретом?
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