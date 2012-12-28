В мэрии опровергли слухи о сборах денег на физическую охрану детсадов.

В редакцию GOROD48 позвонил назвавшийся отцом маленького ребенка мужчина и сообщил, что в родительском совете детского сада, куда он водит своего малыша, заявили, что госфинансирование физической охраны прекращено из-за сложностей с бюджетом, и что нужно думать о возвращении к старой практике сбора с родителей денег на работу ЧОПа. В его случае речь идет о 250 рублях в месяц.Мы связались с департаментом образования городской администрации. Нам ответили, что это — слухи.— Бюджет на физическую охрану детских садов и школ у нас есть. И на этот год, и на следующий. Мы не успели проторговать услуги ЧОПов за декабрь для детсадов, поэтому заключим с ними прямые договоры. Поэтому кто говорит о родительской оплате охраны детских садов, рискуют карьерой, если речь идет об их руководстве, — заявили нам в департаменте.Напомним, что в Липецке долгие годы детские сады охраняли за счет «добровольных взносов» родителей. В 2020 году эта практика была прекращена — мэрия стала получать средства на охрану муниципальных детсадов из областного бюджета.