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Общество
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59 минут назад
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«Кто говорит о родительской оплате охраны детских садов, рискуют карьерой»
В мэрии опровергли слухи о сборах денег на физическую охрану детсадов.
Мы связались с департаментом образования городской администрации. Нам ответили, что это — слухи.
— Бюджет на физическую охрану детских садов и школ у нас есть. И на этот год, и на следующий. Мы не успели проторговать услуги ЧОПов за декабрь для детсадов, поэтому заключим с ними прямые договоры. Поэтому кто говорит о родительской оплате охраны детских садов, рискуют карьерой, если речь идет об их руководстве, — заявили нам в департаменте.
Напомним, что в Липецке долгие годы детские сады охраняли за счет «добровольных взносов» родителей. В 2020 году эта практика была прекращена — мэрия стала получать средства на охрану муниципальных детсадов из областного бюджета.
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