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Здоровье
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47 минут назад
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Елецкая районная больница поглотит Становлянскую и Измалковскую
Реорганизация произойдет 1 марта 2027 года. На пациентах объединение никак не отразится.
«Действительно, такая реорганизация согласно постановлению правительства региона произойдет 1 марта 2027 года. На пациентах объединение никак не отразится. Медицинская помощь останется в том же объёме и по тем же адресам. Поликлиники, стационары, приёмные отделения, лаборатории и диагностика продолжат работать в привычном режиме. Запись к врачу, маршрутизация пациентов и график приёма не изменятся. Ни один житель округов не потеряет доступ к медицинской помощи», — рассказала Лилия Самошина.
Как пояснили GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава, с 1 марта три больницы станут одним юридическим лицом — Елецкой районной больницей. Уже известно, что главным врачом останется недавно назначенный на должность главврача Елецкой районной больницы Александр Катуров — ранее он руководил больницей РЖД в Ельце.
Катурову 52 года, он опытный врач и управленец. В медицине больше 25 лет. В 2000 году он окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». По основному профилю — хирург. В 2018 году прошёл повышение квалификации по урологии.
После реорганизации изменится управленческая структура. Сокращение не коснётся врачей, медсестёр, санитаров и другого медицинского персонала, который непосредственно работает с пациентами.
Затронет сокращение подразделения финансов и кадров, закупок и бухгалтерии. Как обещают в минздраве, сотрудникам немедицинских специальностей, чьи должности попадают под оптимизацию, будут предложены рабочие места.
Жителям Липецкой области также напомнили, что процесс оптимизации в медицине запущен давно. Ранее были объединены поликлиники в Липецке, районные больницы: в Волово и Тербунах, Хлевном и Задонске, Данкове и Льве Толстом. И каждый раз у пациентов возникали опасения, которые не оправдались.
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