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340
47 минут назад
6

Елецкая районная больница поглотит Становлянскую и Измалковскую

Реорганизация произойдет 1 марта 2027 года. На пациентах объединение никак не отразится.

Министр здравоохранения Липецкой области Лилия Самошина прокомментировала информацию об объединении трех больниц: Становлянской, Измалковской и Елецкой районной.

«Действительно, такая реорганизация согласно постановлению правительства региона произойдет 1 марта 2027 года. На пациентах объединение никак не отразится. Медицинская помощь останется в том же объёме и по тем же адресам. Поликлиники, стационары, приёмные отделения, лаборатории и диагностика продолжат работать в привычном режиме. Запись к врачу, маршрутизация пациентов и график приёма не изменятся. Ни один житель округов не потеряет доступ к медицинской помощи», — рассказала Лилия Самошина.

Как пояснили GOROD48 в пресс-службе регионального минздрава, с 1 марта три больницы станут одним юридическим лицом — Елецкой районной больницей. Уже известно, что главным врачом останется недавно назначенный на должность главврача Елецкой районной больницы Александр Катуров — ранее он руководил больницей РЖД в Ельце.

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Катурову 52 года, он опытный врач и управленец. В медицине больше 25 лет. В 2000 году он окончил Воронежский государственный медицинский университет им. Н. Н. Бурденко по специальности «Лечебное дело». По основному профилю — хирург. В 2018 году прошёл повышение квалификации по урологии.

После реорганизации изменится управленческая структура. Сокращение не коснётся врачей, медсестёр, санитаров и другого медицинского персонала, который непосредственно работает с пациентами. 

Затронет сокращение подразделения финансов и кадров, закупок и бухгалтерии. Как обещают в минздраве, сотрудникам немедицинских специальностей, чьи должности попадают под оптимизацию, будут предложены рабочие места.

Жителям Липецкой области также напомнили, что процесс оптимизации в медицине запущен давно. Ранее были объединены поликлиники в Липецке, районные больницы: в Волово и Тербунах, Хлевном и Задонске, Данкове и Льве Толстом. И каждый раз у пациентов возникали опасения, которые не оправдались. 
медицина
больница
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Комментарии (6)

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Как гость
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Сначала новые
Гость
2 минуты назад
Все специалисты в Москву перебераются а здесь кому уже не куда не надо или срок отрабатывают. У друга жена сначала уехала а теперь и он туда же.
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Старый
11 минут назад
Это вконец убьёт деревню , автобусы в районе сократили теперь медицину осталась одна Малышева которая будет лечить по телевизору .
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Дед
20 минут назад
Говорят и в липецке ещё будет объединение и оптимизация
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Все будет
20 минут назад
Так хорошо,что плакать хочется....
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Александр
23 минуты назад
А говорят, что нет хороших новостей. Вот же хорошая новость.
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облтуб
31 минуту назад
нам тоже обещали, что сократят немедицинских. В итоге порезали все медицинские ставки. А бездельников стало ещё больше
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