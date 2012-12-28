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Происшествия
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58 минут назад
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Сегодня хоронят Артёма Дружбинского и Ивана Морева, погибших на мотоцикле
Парней хоронят в один день, но в разных местах.
Напомним, 21-летний водитель «ВАЗ-21144» Мирослав Ломов столкнулся на улице Катукова с мотоциклом «Рейсер» под управлением Ивана Морева. Мотоциклист и его пассажир Артем Дружбинский погибли на месте.
Водитель скрылся. Но вскоре его задержали недалеко от места ДТП, он дал признательные показания, а медосвидетельствование установило состояние опьянения. Вчера Октябрьский районный суд арестовал Мирослава Ломова на два месяца— до 5 июля.
Мать Артема Светлана Дружбинская рассказала GOROD48, что прощаться с сыном приехали родные из Москвы, Cмоленска, Cанкт-Петербурга, Белгорода и Старого Оскола. Сама женщина в ту роковую ночь была на месте ДТП в 02:00. По её словам, разбившиеся на мотоцикле парни были в шлемах — они валялись разбитыми на обочине улицы.
В «ВАЗ-21144» были не только водитель, но и пассажир. Он проходит по делу свидетелем и уже указал, что за рулём был Мирослав Ломов.
Артём Дружбинский в прошлом году окончил Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства. В мае собирался в армию. Недавно ему купили машину — парень её восстанавливал и приводил в порядок, но потом случился неприятный инцидент: в15-м микрорайоне пятеро подростков забросали машину кирпичами и повредили её, было даже написано заявление в отдел полиции №3.
Водитель мотоцикла Иван Морев был другом Артёма: они вместе учились в школе, потом вместе поступили в колледж. Мать Ивана Морева несколько лет назад похоронила мужа. Теперь лишилась и сына.
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