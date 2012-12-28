Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Суд арестовал сбившего насмерть двух мотоциклистов 21-летнего водителя
Происшествия
Внимание: ракетная опасность!
Происшествия
«Бессмертный полк» в Липецке пройдет в онлайн-формате
Общество
Какие улицы перекроют в Липецке 9 мая, и как будет двигаться транспорт
Общество
В Липецке появилась канализационная река
Общество
Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Общество
Насмерть сбившему двух мотоциклистов водителю избирают меру пресечения
Происшествия
«Как заправский рестлер»: в Чаплыгине женщина избила ребенка
Происшествия
В Липецке открыли посвященную 80-летию Победы часовню
Общество
18-летнего водителя будут судить за ДТП с четырьмя пострадавшими
Происшествия
Читать все
На проспекте Победы «убивают» деревья
Общество
Внимание: ракетная опасность!
Происшествия
Жителей улицы Коцаря напугали кресты на асфальте
Происшествия
9 мая общественный транспорт Липецка будет работать в обычном режиме
Общество
Насмерть сбивший двоих дорожных рабочих житель Саратова арестован до 4 июля
Происшествия
Сегодня хоронят Артёма Дружбинского и Ивана Морева, погибших на мотоцикле
Происшествия
Пьяная женщина-водитель оговорила инспектора ДПС — она обвинила его в избиении
Происшествия
Учащимся, педагогам и родителям напомнили план действий при воздушных угрозах
Происшествия
44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики
Происшествия
Отбой ракетной опасности
Происшествия
Читать все
Происшествия
1677
58 минут назад
3

Сегодня хоронят Артёма Дружбинского и Ивана Морева, погибших на мотоцикле

Парней хоронят в один день, но в разных местах.

Сегодня хоронят 20-летнего Артёма Дружбинского и 21-летнего Ивана Морева, погибших на мотоцикле ночью 5 мая в Липецке. Артёма Дружбинского хоронят в Копцевых Хуторах, Ивана Морева — в Кузьминских Отвержках.

Напомним, 21-летний водитель «ВАЗ-21144» Мирослав Ломов столкнулся на улице Катукова с мотоциклом «Рейсер» под управлением Ивана Морева. Мотоциклист и его пассажир Артем Дружбинский погибли на месте.

Водитель скрылся. Но вскоре его задержали недалеко от места ДТП, он дал признательные показания, а медосвидетельствование установило состояние опьянения. Вчера Октябрьский районный суд арестовал Мирослава Ломова на два месяца— до 5 июля.

Мать Артема Светлана Дружбинская рассказала GOROD48, что прощаться с сыном приехали родные из Москвы, Cмоленска, Cанкт-Петербурга, Белгорода и Старого Оскола. Сама женщина в ту роковую ночь была на месте ДТП в 02:00. По её словам, разбившиеся на мотоцикле парни были в шлемах — они валялись разбитыми на обочине улицы.

В «ВАЗ-21144» были не только водитель, но и пассажир. Он проходит по делу свидетелем и уже указал, что за рулём был Мирослав Ломов.

Артём Дружбинский в прошлом году окончил Липецкий колледж транспорта и дорожного хозяйства. В мае собирался в армию. Недавно ему купили машину — парень её восстанавливал и приводил в порядок, но потом случился неприятный инцидент: в15-м микрорайоне пятеро подростков забросали машину кирпичами и повредили её, было даже написано заявление в отдел полиции №3.

Водитель мотоцикла Иван Морев был другом Артёма: они вместе учились в школе, потом вместе поступили в колледж. Мать Ивана Морева несколько лет назад похоронила мужа. Теперь лишилась и сына.
ДТП
0
18
3
0
2

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Город 48
11 минут назад
Печально! Сил и терпения пережить горе.
Ответить
Сосед
23 минуты назад
ТЕРПЕНЬЕ и соболезнование семьям потерявших СЫНОВЕЙ.ЗЕМЛЯ им пухом.Очень жалко терять милых сыновей.
Ответить
Липчанка.
31 минуту назад
Сил вам, матери, пережить это горе. Виновного строго наказать.
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить