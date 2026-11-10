В Липецке на ярмарке высоких зарплат 15 предприятий предложили вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей

Высокую зарплату предлагали строителям, риэлторам, водителям.

Очередная, уже девятая с начала 2026 года, ярмарка высоких зарплат прошла в липецком «Кадровом центре» на площади Победы, 6а. Предложения с зарплатой от 50 000 до 150 000 рублей соискателям представили 15 ведущих предприятий региона. Желающие могли пройти предварительное собеседование с работодателями прямо на месте.Ключевыми отраслями, представленными на ярмарке, стали строительство, энергетика и торговля. Компании гарантировали официальное трудоустройство, полный соцпакет и «белую» заработную плату.Например, строительная компания искала производителей работ с зарплатой от 120 до 150 тысяч рублей, грузоперевозчик предлагал водителям категории «Е» и логистам доход до 130 тысяч рублей.Представитель международного агентства недвижимости приглашал менеджеров с зарплатой от 100 тысяч рублей. Как рассказала эйчар компании Татьяна Боровских, рынок недвижимости в Липецке успешно прошёл даже эпидемию ковида, и потолка заработков у риэлторов просто нет.— От 100 тысяч и до 200–300 тысяч риэлтор может зарабатывать. На работу берём людей даже без опыта. Обучаем у себя в компании.Филиал АО «Рир Энерго» — «Липецкая генерация» — искал специалистов и начальников участков с зарплатой до 100 тысяч рублей.Также кадровые предложения подготовили МУП «Липецктеплосеть», МУП «Горэлектротранс», ООО «Ашан», ООО «РВК-Липецк», ЗАО «Завод минеральных вод» и другие компании.Но даже несмотря на то, что «Липецктеплосеть» заявляет зарплату от 50 тысяч, по словам сотрудника отдела кадров этого МУПа Светланы Панковой, на предприятии существуют премии и поощрения, а также хорошо оплачивают сверхурочные.— В основном нам сейчас требуются инженерно-технические работники, мастера котельных. Конечно, всегда желаемы люди с опытом, но мы берём и без опыта, обучаем на месте. Примем вчерашних выпускников вузов, колледжей, с профильным или просто техническим образованием.Руководитель липецкого кадрового центра «Работа России» Татьяна Полосина отметила востребованность такого формата, когда работодатель и соискатель встречаются лицом к лицу и сразу могут обговорить все на месте:— Ярмарка высоких зарплат, которая с начала 2026 года проходит в регионе уже в девятый раз, неизменно пользуется большой популярностью. К нам приходят не только безработные соискатели, но и работающие граждане, которые хотели бы сменить сферу деятельности. Для таких мероприятий мы тщательно отбираем лучших работодателей с безупречной репутацией: тех, кто не задерживает выплаты, гарантирует социальные льготы и предлагает достойный, социально ответственный доход. Вилка зарплат на представленных сегодня вакансиях варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Сегодня мы делаем упор на вакансии в наиболее востребованных секторах: строительстве, энергетике и торговле. Возрастной состав участников очень широкий: приходят студенты, выпускники колледжей, молодёжь, люди среднего возраста и предпенсионеры. В любом кадровом центре «Работы России» можно получить новую профессию и пройти переобучение. Однако формат сегодняшней ярмарки — это исключительно живая встреча работодателя с соискателем. Если же кандидату требуется дополнительное обучение, этим, как правило, занимаются непосредственно на самом предприятии.