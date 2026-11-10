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сегодня, 15:36
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В Липецке на ярмарке высоких зарплат 15 предприятий предложили вакансии с зарплатой до 150 тысяч рублей

Высокую зарплату предлагали строителям, риэлторам, водителям.

Очередная, уже девятая с начала 2026 года, ярмарка высоких зарплат прошла в липецком «Кадровом центре» на площади Победы, 6а. Предложения с зарплатой от 50 000 до 150 000 рублей соискателям представили 15 ведущих предприятий региона. Желающие могли пройти предварительное собеседование с работодателями прямо на месте.

Ключевыми отраслями, представленными на ярмарке, стали строительство, энергетика и торговля. Компании гарантировали официальное трудоустройство, полный соцпакет и «белую» заработную плату.

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Например, строительная компания искала производителей работ с зарплатой от 120 до 150 тысяч рублей, грузоперевозчик предлагал водителям категории «Е» и логистам доход до 130 тысяч рублей.

Представитель международного агентства недвижимости приглашал менеджеров с зарплатой от 100 тысяч рублей. Как рассказала эйчар компании Татьяна Боровских, рынок недвижимости в Липецке успешно прошёл даже эпидемию ковида, и потолка заработков у риэлторов просто нет.

— От 100 тысяч и до 200–300 тысяч риэлтор может зарабатывать. На работу берём людей даже без опыта. Обучаем у себя в компании.

Филиал АО «Рир Энерго» — «Липецкая генерация» — искал специалистов и начальников участков с зарплатой до 100 тысяч рублей.

Также кадровые предложения подготовили МУП «Липецктеплосеть», МУП «Горэлектротранс», ООО «Ашан», ООО «РВК-Липецк», ЗАО «Завод минеральных вод» и другие компании.

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Но даже несмотря на то, что «Липецктеплосеть» заявляет зарплату от 50 тысяч, по словам сотрудника отдела кадров этого МУПа Светланы Панковой, на предприятии существуют премии и поощрения, а также хорошо оплачивают сверхурочные.

— В основном нам сейчас требуются инженерно-технические работники, мастера котельных. Конечно, всегда желаемы люди с опытом, но мы берём и без опыта, обучаем на месте. Примем вчерашних выпускников вузов, колледжей, с профильным или просто техническим образованием.

Руководитель липецкого кадрового центра «Работа России» Татьяна Полосина отметила востребованность такого формата, когда работодатель и соискатель встречаются лицом к лицу и сразу могут обговорить все на месте:

— Ярмарка высоких зарплат, которая с начала 2026 года проходит в регионе уже в девятый раз, неизменно пользуется большой популярностью. К нам приходят не только безработные соискатели, но и работающие граждане, которые хотели бы сменить сферу деятельности. Для таких мероприятий мы тщательно отбираем лучших работодателей с безупречной репутацией: тех, кто не задерживает выплаты, гарантирует социальные льготы и предлагает достойный, социально ответственный доход. Вилка зарплат на представленных сегодня вакансиях варьируется от 50 до 150 тысяч рублей. Сегодня мы делаем упор на вакансии в наиболее востребованных секторах: строительстве, энергетике и торговле. Возрастной состав участников очень широкий: приходят студенты, выпускники колледжей, молодёжь, люди среднего возраста и предпенсионеры. В любом кадровом центре «Работы России» можно получить новую профессию и пройти переобучение. Однако формат сегодняшней ярмарки — это исключительно живая встреча работодателя с соискателем. Если же кандидату требуется дополнительное обучение, этим, как правило, занимаются непосредственно на самом предприятии.
ярмарка вакансий
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Комментарии (19)

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Сначала новые
Джамшут
10 минут назад
Нэ-нэ-нэ, на стройках на конкурэнты не нужны.
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Педагог
14 минут назад
А что с зарплатами педагогов?
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Общеизвестно
15 минут назад
Нытики - энергетические вампиры . Очень жаль людей, которые живут с ними рядом или общаются.
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Средняя
17 минут назад
Зарплата,как вы писали около сорока.А тут на сто пятьдесят не идут работать .Не верю.
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Добро пожаловать
26 минут назад
На стройки Москаы. Нужны краноащики, маляры, штукатуры и так далее. Зарплатой не обидят.
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Уборщице
29 минут назад
Каждый получает столько, сколько заработал. Кого не устраивает - моет полы в другом месте, где платят больше. Или получает образование и меняет работу. Или регион проживания. Неплохо уборщицы на Чукотке получают. Или в Москве. Правда, в Москве ещё и за съёмное жильё платят.
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Опять
49 минут назад
И снова лозунги, якобы.... Где факты???
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Липчанка
50 минут назад
Покажите тех , кто действительно трудоустроиться, а то строит
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Гражданин
53 минуты назад
Где бы найти теплое доходное место, а не работу
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Товарищ из телевизора
55 минут назад
Зарплаты растут прямо на глазах! Не нарадуемся!
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