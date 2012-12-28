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сегодня, 12:10

Полицейские нашли около 60 килограммов «соли» в сельской нарколаборатории

Лабораторию в частном доме обрадовали жители Воронежской области.

Липецкие наркополицейские совместно с сотрудниками ФСБ остановили работу лаборатории по производству синтетических наркотиков, оборудованной в частном доме в Воловском округе тремя жителями Воронежской области — на время следствия они арестованы.

Полицейские обнаружили в доме канистры с жидкостями, холодильное оборудование, контейнеры с кристаллическим веществом, посуду и предметы, используемые для изготовления наркотиков, а также весы и упаковочные материалы. Также изъято около 60 килограммов смести — производного N-метилэфедрона. Задержанные признались, что «соль» они собирались сбыть через сеть закладок на территории Липецкой области.

«По данным следствия, организатором криминального бизнеса выступил 46-летний мужчина, который нашёл в интернете информацию о быстром заработке. По указанию работодателей он купил частный дом в Воловском округе, и переоборудовал хозпостройку для синтеза запрещённых веществ. В дальнейшем наркоделец привлёк к работе 37-летнюю женщину и её 33-летнего мужа», — сообщает «МВД Медиа».

Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
наркотики
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