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Происшествия
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сегодня, 12:10
Полицейские нашли около 60 килограммов «соли» в сельской нарколаборатории
Лабораторию в частном доме обрадовали жители Воронежской области.
Полицейские обнаружили в доме канистры с жидкостями, холодильное оборудование, контейнеры с кристаллическим веществом, посуду и предметы, используемые для изготовления наркотиков, а также весы и упаковочные материалы. Также изъято около 60 килограммов смести — производного N-метилэфедрона. Задержанные признались, что «соль» они собирались сбыть через сеть закладок на территории Липецкой области.
«По данным следствия, организатором криминального бизнеса выступил 46-летний мужчина, который нашёл в интернете информацию о быстром заработке. По указанию работодателей он купил частный дом в Воловском округе, и переоборудовал хозпостройку для синтеза запрещённых веществ. В дальнейшем наркоделец привлёк к работе 37-летнюю женщину и её 33-летнего мужа», — сообщает «МВД Медиа».
Возбуждено уголовное дело о покушении на незаконные производство и сбыт наркотиков в особо крупном размере.
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