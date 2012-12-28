Учащимся, педагогам и родителям напомнили план действий при воздушных угрозах

При объявлении жёлтого уровня образовательные организации региона работают в штатном режиме. Но родители могут оставить детей дома, проинформировав об этом классного руководителя или администрацию образовательного учреждения.