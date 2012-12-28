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Происшествия
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сегодня, 10:20
Учащимся, педагогам и родителям напомнили план действий при воздушных угрозах
При объявлении жёлтого уровня образовательные организации региона работают в штатном режиме. Но родители могут оставить детей дома, проинформировав об этом классного руководителя или администрацию образовательного учреждения.
В министерстве образования Липецкой области разъяснили план действий учащихся, педагогов и родителей при угрозе атаки беспилотников.
Как сообщает официальный Telegram-канал министерства, при объявлении жёлтого уровня опасности – Воздушная опасность образовательные организации региона работают в штатном режиме. Родители могут оставить детей дома, проинформировав об этом классного руководителя или администрацию образовательного учреждения. Следует сохранять спокойствие и бдительность. Продолжать следить за информацией в официальных каналах правительства и МЧС. Кроме того, необходимая информация будет транслироваться в прямом эфире телеканала «Липецкое время» бегущей строкой или информационной вставкой.
При объявлении красного уровня опасности – Угроза атаки БПЛА во время учебного процесса, в школах, детский садах, организациях среднего профессионального образования, учреждениях дополнительного образования происходит оповещение согласно порядку, принятому в конкретном учреждении (звонок или любой другой доступный способ информирования). После объявления красного уровня обучающиеся в сопровождении педагогов следуют в приспособленное помещение без окон (укрытие), где они будут в безопасности. До снятия красного уровня опасности, обучающиеся не должны покидать здание образовательной организации.
Если сигнал застанет вас дома рано утром, не отводите детей в школу или детский сад. По возможности не покидайте квартиры до получения сигнала: Внимание! Отбой «Воздушной опасности».
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