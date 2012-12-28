Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Происшествия
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17 минут назад
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Внимание: ракетная опасность!
Если вы в здании или дома:
— укройтесь в помещении со сплошными стенами (ванная, коридор, туалет, кладовая) или спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие.
— находясь дома, перекройте газ, воду, отключите электричество.
Покидая квартиру не пользуйтесь лифтом. Возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым.
Если вы на улице или в транспорте:
– покиньте транспорт;
– укройтесь в ближайшем здание, паркинге, подземном переходе, укрытии.
Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
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