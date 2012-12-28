Внимание: ракетная опасность!

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В Липецкой области объявлена ракетная опасность!Если вы в здании или дома:— укройтесь в помещении со сплошными стенами (ванная, коридор, туалет, кладовая) или спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие.— находясь дома, перекройте газ, воду, отключите электричество.Покидая квартиру не пользуйтесь лифтом. Возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым.Если вы на улице или в транспорте:– покиньте транспорт;– укройтесь в ближайшем здание, паркинге, подземном переходе, укрытии.Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».