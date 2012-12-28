Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Основная версия гибели 14-летнего мальчика — сведение счетов с жизнью
Происшествия
Суд арестовал сбившего насмерть двух мотоциклистов 21-летнего водителя
Происшествия
«Бессмертный полк» в Липецке пройдет в онлайн-формате
Общество
Какие улицы перекроют в Липецке 9 мая, и как будет двигаться транспорт
Общество
В Липецке появилась канализационная река
Общество
Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
Общество
Насмерть сбившему двух мотоциклистов водителю избирают меру пресечения
Происшествия
На конце вонзившегося в голову 82-летнего пенсионера прута оказался крюк
Происшествия
«Как заправский рестлер»: в Чаплыгине женщина избила ребенка
Происшествия
В Липецке открыли посвященную 80-летию Победы часовню
Общество
Читать все
Сегодня в Липецке: гордимся Победой, у каждого четвёртого липчанина нет денег на отпуск
Общество
Липецкая вечЁрка: погибший подросток, арест сбившего мотоциклистов и открытие часовни
Общество
В Липецкой области — 777 пострадавших от клещей
Здоровье
Внимание: ракетная опасность!
Происшествия
С начала года открыто 450 счетов эскроу для приобретения жилья в Липецкой области
Экономика
Знакомые арендатора обчистили дом
Происшествия
30-летний водитель мопеда пострадал в столкновении с «Тойотой»
Происшествия
В Липецкой области снова желтый уровень
Происшествия
На восьми улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
В Липецкой области отбой желтого уровня
Происшествия
Читать все
Происшествия
3136
17 минут назад
3

Внимание: ракетная опасность!

В Липецкой области объявлена ракетная опасность!

Если вы в здании или дома:

— укройтесь в помещении со сплошными стенами (ванная, коридор, туалет, кладовая) или спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие. 

— находясь дома, перекройте газ, воду, отключите электричество. 

Покидая квартиру не пользуйтесь лифтом. Возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым. 

Если вы на улице или в транспорте: 

– покиньте транспорт;

– укройтесь в ближайшем здание, паркинге, подземном переходе, укрытии. 

Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
воздушная тревога
1
2
15
3
5

Комментарии (3)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
валентина.
8 минут назад
Очень плохо
Ответить
Гость
10 минут назад
Нужно обязательно все массовые мероприятия за претить.
Ответить
Жительница
12 минут назад
Да уж. Дожили.. Ракетная опасность
Ответить
Рекомендуем
Неделя 48
Нет в мире худших развлечений чем жесть домашних обучений
Общество
Российский картофель дороже заморских апельсинов
Общество
На Пасху к липецким кладбищам можно будет приехать на автобусах
Общество
РЖД считает, что безопасный переход через железную дорогу у 3-го хлебозавода должна сделать мэрия Липецка
Происшествия
521 885 рублей отправил школьник мошенникам после звонка о переустановке электронного дневника
Общество
Статистика: треть платных услуг липчан — услуги ЖКХ
Общество
Евгений Боровских стал исполняющим обязанности бизнес-омбудсмена
Экономика
Цены на бензин возобновили рост
Происшествия
У избитого подростками на улице Адмирала Макарова 62-летнего мужчины сломаны пальцы
Общество
Липчане жалуются на заброшенный детский сад: территория превратилась в помойку
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить