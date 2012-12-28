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сегодня, 15:41
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На сокольский парк никто не покушался

В мэрии Липецка опровергли слухи об «оптимизации» парка.

В социальных сетях опубликована «тревожная информация» об «оптимизации» сокольского парка за счёт детской площадки (якобы потому, что она не приносит доходов), ледового катка зимой и всего, что можно, — «чтобы оставить одни дорожки». Сокольцы призывают делиться этой тревожной информацией и обратиться в администрацию Липецка с просьбой не трогать парк.

В мэрии публикацию из соцсетей назвали слухами.

«В парке существенных изменений не предвидится. Сотрудники парка проводят плановые работы по благоустройству, включая уборку территории от мусора. Демонтаж детской площадки не планируется. Обустройство катка согласовано с администрацией парка», — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.
парк
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Комментарии (4)

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Сначала новые
Злой.
37 минут назад
Везде ищут выгоду. Даже на горке.
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смотритель зоопарка
49 минут назад
денег в бюджете все равно же нет... или есть?
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Липчанка
54 минуты назад
В парке Сокола поставили бы горки детям зимой на детской площадке,а то одну поставили и ту за деньги,а что нельзя поставить бесплатные горки,что бы дети приходили и катались
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Марина
сегодня, 16:01
Хорошо, что не планируется изменений. Но с чего тогда такие слухи пошли.
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