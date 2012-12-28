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Общество
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сегодня, 15:41
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На сокольский парк никто не покушался
В мэрии Липецка опровергли слухи об «оптимизации» парка.
В мэрии публикацию из соцсетей назвали слухами.
«В парке существенных изменений не предвидится. Сотрудники парка проводят плановые работы по благоустройству, включая уборку территории от мусора. Демонтаж детской площадки не планируется. Обустройство катка согласовано с администрацией парка», — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.
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