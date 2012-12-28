На сокольский парк никто не покушался

В мэрии Липецка опровергли слухи об «оптимизации» парка.

В социальных сетях опубликована «тревожная информация» об «оптимизации» сокольского парка за счёт детской площадки (якобы потому, что она не приносит доходов), ледового катка зимой и всего, что можно, — «чтобы оставить одни дорожки». Сокольцы призывают делиться этой тревожной информацией и обратиться в администрацию Липецка с просьбой не трогать парк.В мэрии публикацию из соцсетей назвали слухами.«В парке существенных изменений не предвидится. Сотрудники парка проводят плановые работы по благоустройству, включая уборку территории от мусора. Демонтаж детской площадки не планируется. Обустройство катка согласовано с администрацией парка», — рассказали GOROD48 в администрации Липецка.