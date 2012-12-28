Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики
Происшествия
822
сегодня, 11:45
10
Жителей улицы Коцаря напугали кресты на асфальте
Скорее всего, на улице проводят геодезическую разбивку.
«По записям камер наблюдения удалось выяснить, что это сделали незнакомые взрослые мужчины. На кону День Великой Победы, есть опасения, что это метки для вражеских беспилотников. В чате дома сейчас идёт бурная переписка. Беспокойство также вызывает установленный недалеко от огромной трансформаторной будки (обслуживает большую часть 29-го микрорайона) вагончик. На нем нет ни телефонов, ни обозначения, кто и зачем это сделал. Все это происходит во дворах, окруженных несколькими многоквартирными жилыми домами №№ 59, 61, 63 по улице Стаханова и №№6, 10 по улице Коцаря», — говорилось в обращении.
Но пока кто нарисовал круги и кресты — так и осталось под вопросом. Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом №10 по улице Коцаря УК «Забота», сотрудники технической службы компании на асфальте ничего не рисовали и не размещали. Но взволнованные жильцы уже и до нас обращались в УК — ничего пояснить им не смогли.
Не знают о происхождении кругов и в администрации города Липецка. Там сначала предположили, что это могли быть просто шутники или вандалы, а потом — ресурсоснабжающие организации или застройщики.
— Департамент дорожного хозяйства и благоустройства территорию по этому адресу не обслуживает. Мы можем предположить по видео, что там делают геодезическую разбивку. Это могут быть РСО или застройщики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой мэрии.
0
0
4
0
8
Комментарии (10)