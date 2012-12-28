Жителей улицы Коцаря напугали кресты на асфальте

Скорее всего, на улице проводят геодезическую разбивку.

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7 мая во дворе дома №10 по улице Коцаря 10 появились странные метки — черные круги и кресты на асфальте. Это сильно обеспокоило жильцов дома — они даже обратились в редакцию GOROD48.«По записям камер наблюдения удалось выяснить, что это сделали незнакомые взрослые мужчины. На кону День Великой Победы, есть опасения, что это метки для вражеских беспилотников. В чате дома сейчас идёт бурная переписка. Беспокойство также вызывает установленный недалеко от огромной трансформаторной будки (обслуживает большую часть 29-го микрорайона) вагончик. На нем нет ни телефонов, ни обозначения, кто и зачем это сделал. Все это происходит во дворах, окруженных несколькими многоквартирными жилыми домами №№ 59, 61, 63 по улице Стаханова и №№6, 10 по улице Коцаря», — говорилось в обращении.Но пока кто нарисовал круги и кресты — так и осталось под вопросом. Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом №10 по улице Коцаря УК «Забота», сотрудники технической службы компании на асфальте ничего не рисовали и не размещали. Но взволнованные жильцы уже и до нас обращались в УК — ничего пояснить им не смогли.Не знают о происхождении кругов и в администрации города Липецка. Там сначала предположили, что это могли быть просто шутники или вандалы, а потом — ресурсоснабжающие организации или застройщики.— Департамент дорожного хозяйства и благоустройства территорию по этому адресу не обслуживает. Мы можем предположить по видео, что там делают геодезическую разбивку. Это могут быть РСО или застройщики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой мэрии.