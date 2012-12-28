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сегодня, 11:45
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Жителей улицы Коцаря напугали кресты на асфальте

Скорее всего, на улице проводят геодезическую разбивку.

7 мая во дворе дома №10 по улице Коцаря 10 появились странные метки — черные круги и кресты на асфальте. Это сильно обеспокоило жильцов дома — они даже обратились в редакцию GOROD48.

«По записям камер наблюдения удалось выяснить, что это сделали незнакомые взрослые мужчины. На кону День Великой Победы, есть опасения, что это метки для вражеских беспилотников. В чате дома сейчас идёт бурная переписка. Беспокойство также вызывает установленный недалеко от огромной трансформаторной будки (обслуживает большую часть 29-го микрорайона) вагончик. На нем нет ни телефонов, ни обозначения, кто и зачем это сделал. Все это происходит во дворах, окруженных несколькими многоквартирными жилыми домами №№ 59, 61, 63 по улице Стаханова и №№6, 10 по улице Коцаря», — говорилось в обращении.

Но пока кто нарисовал круги и кресты — так и осталось под вопросом. Как рассказали GOROD48 в обслуживающей дом №10 по улице Коцаря УК «Забота», сотрудники технической службы компании на асфальте ничего не рисовали и не размещали. Но взволнованные жильцы уже и до нас обращались в УК — ничего пояснить им не смогли.

Не знают о происхождении кругов и в администрации города Липецка. Там сначала предположили, что это могли быть просто шутники или вандалы, а потом — ресурсоснабжающие организации или застройщики.

— Департамент дорожного хозяйства и благоустройства территорию по этому адресу не обслуживает. Мы можем предположить по видео, что там делают геодезическую разбивку. Это могут быть РСО или застройщики, — сообщили GOROD48 в пресс-службе липецкой мэрии.
благоустройство
ЖКХ
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Комментарии (10)

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Сначала новые
Наблюдатель
30 минут назад
В любом случае шумиха поднялась, этого и добивались, кому понравиться строительная техника, грязь и шум во дворе?
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Ответ
36 минут назад
Инопланетяне обозначали точку приземления ихнего звездолёта !
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аТ
43 минуты назад
Скоро построит перед Вашим домом закрытую парковку, участок по крайней мере для этого выделен, (а может и еще что), и лучше вам волноваться где будете свои машины ставить, вместо парковки на которой они сейчас стоят, т к она не относится к вашему дома, а ставите вы их на чужом участке. И вагончик привезен по этому поводу и геодезисты размечают границы участка застройки.
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Наблюдатель
24 минуты назад
Этот чужой участок был завален мусором и зарастал лопухами в человеческий рост, там же жили стаи собак, которые кидались на детей и взрослых. Жильцы за свой счет его отсыпали и порядок навели. Строить все нужно вовремя, а не когда уже все вокруг благоустроено…
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Житель
4 минуты назад
Этот чужой участок был завален мусором и зарастал лопухами в человеческий рост, там же жили стаи собак, которые кидались на детей и взрослых. Жильцы за свой счет его отсыпали и порядок навели. Строить все нужно вовремя, а не когда уже все вокруг благоустроено… Вообще то, кучи мусора были убраны после жалоб в администрацию, которая привлекла к теме нерадивого застройщика этого участка. После этого участок был очищел и выровнен, а жильцы почему-то начали ставить на нем свои машины прямо на голой перекопанной земле. А потом, видимо засыпали, чтобы по грязи не ездить - такой вот "порядок" навели.
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Ентот пэтриот
53 минуты назад
Что же телевизор с людьми делает?!
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нигилист
53 минуты назад
Прекрасный мир фэнтези, блистательное средневековье!
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Серрая Воррона
55 минут назад
Пугливые какие!Мне бы ваши проблемы!
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Буквоед
56 минут назад
Еще один случай массового психоза.
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Викторм
сегодня, 12:05
Там срочно врачей звать надо. Вагончик их беспокоит. И совершенно явные геодезисты. Про метки для вражеских беспилотников - вообще шедевр! :-)))
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