Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
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14 минут назад
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Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность
— укройтесь в помещении со сплошными стенами (ванная, коридор, туалет, кладовая) или спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие.
Находясь дома перекройте газ, воду, отключите электричество.
Покидая квартиру не пользуйтесь лифтом. Возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым.
Если вы на улице или в транспорте:
– покиньте транспорт
– укройтесь в ближайшем здание, паркинге, подземном переходе, укрытии.
Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
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