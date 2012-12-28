Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
Популярное
Комментируют
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность
Происшествия
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
Огненная ельчанка из мести сожгла чужой гараж – выяснилось, что не тот
Происшествия
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
На «8-е Марта» липчанка сломала руку в пригородном автобусе
Происшествия
У «Лыжни России» появился трехкратный победитель
Общество
Выходные в Липецке: День защитника Отечества, народные гулянья, «Лыжня России»
Общество
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Основной этап «Лыжни России» стартовал
Спорт
Читать все
Неизвестный водитель врезался в грузовик — два человека сгорели
Происшествия
Основной этап «Лыжни России» стартовал
Спорт
Седина в бороду – немолодой липчанин нашёл мобильник и оформил три кредита на его хозяйку
Происшествия
В Липецке стало на пять мастеров спорта больше
Спорт
У «Лыжни России» появился трехкратный победитель
Общество
«Лыжня России»: без особого ажиотажа, но праздник в разгаре
Спорт
Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность
Происшествия
В Липецкой области без изменений: без снега и до -8 днем
Погода в Липецке
На четырех улицах Липецка отключат холодную воду
Общество
Желтый уровень опасности объявлен в Липецкой области
Происшествия
Читать все
Происшествия
4744
14 минут назад
6

Внимание! На территории Липецка и Липецкого округа – ракетная опасность

Если вы в здании или дома:

— укройтесь в помещении со сплошными стенами (ванная, коридор, туалет, кладовая) или спуститесь в подвал, приспособленный под укрытие. 

Находясь дома перекройте газ, воду, отключите электричество. 

Покидая квартиру не пользуйтесь лифтом. Возьмите вещи первой необходимости (документы, мобильный телефон, деньги, банковские карты) и окажите помощь больным, детям, инвалидам, престарелым. 

Если вы на улице или в транспорте: 

– покиньте транспорт 

– укройтесь в ближайшем здание, паркинге, подземном переходе, укрытии. 

Оставайтесь в безопасном месте до отбоя сигнала «Ракетная опасность».
воздушная тревога
БПЛА
7
19
23
5
2

Комментарии (10)

Написать комментарий
Как гость
Нажимая на кнопку "Опубликовать", вы соглашаетесь с правилами.
Сначала новые
Сергей
5 минут назад
Это уже серьёзно.
Ответить
Полина
6 минут назад
Когда закончиться
Ответить
Ю
6 минут назад
При ракетной нужно в подвал укрытся или помещение без окон
Ответить
Липчанину
8 минут назад
Ракетная это уже не бпла
Ответить
Липчанин
10 минут назад
Чем ракетная от красного отличается? Новый сигнал!!!
Ответить
Норма
5 минут назад
Ракетная опасность отличается от прилёта беспилотника тем,что может быть прилёт ракеты,а не квадракоптера.
Ответить
Рекомендуем
Общество
На бесснежной зиме мэрия Липецка сэкономила миллионы рублей
Общество
Теперь в июне: назван новый срок начала работы трамвая маршрута №1
Общество
Липецкие студенты нарасхват у работодателей еще во время обучения
Общество
Статистика: липецкие студенты предпочитают становиться учителями, юристами, экономистами
Общество
Липецкие больницы объединят в кластеры
Общество
Водоканал загрязнял реку Дон
Происшествия
Статистика: за неделю в Липецкой области подорожали сливочное масло, рис и гречка ﻿
Общество
В горсовете усомнились в необходимости пиар-расходов мэрии на контрпропаганду теневой экономики
Экономика
В Липецкой области остановился рост цен на бензин и дизтопливо
Происшествия
Липецкая область — на 30 месте в стране по уровню преступности
Все новости
Видео
Бизнес
Рейтинги
НЛМК Live
Главное в стране
Спорт
Экономика
Политика
Здоровье
Коронавирус
А знаете ли вы
Говорит Липецк
© ООО "Курс", 2006 - 2025
398001, Липецк, пл. Победы, д. 8, оф. 410
Тел.: (4742) 35-72-96, 35-72-91
email: boss@gorod48.ru
Рейтинг@Mail.ru
Наш сайт использует файлы cookie, чтобы улучшить работу сайта, повысить его эффективность и удобство. Подробнее.
Правовая информация
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-52350 выдано 28.12.2012г.
Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор)
Использование материалов
Использование материалов GOROD48.ru разрешено только с письменного согласия и активной ссылкой (hyperlink) на первоисточник.
Реклама на Gorod48
Тел.: (4742) 74-08-08, 77-55-88
email: info@pridemedia.ru
Используя данный сайт, вы даёте согласие на обработку файлов cookie
подтвердить