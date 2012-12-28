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Общество
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сегодня, 17:46
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Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей
Сразу три компании участвовали в аукционе на поставку аттракционов для Нижнего парка. Победило предложение с ценой на 25,4 миллиона ниже начальной.
На конкурс с начальной ценой контракта в 130 миллионов рублей заявились три участника. Победитель снизил начальную цену до 104 миллионов 650 тысяч рублей. Контракт пока не подписан. Сведения об участниках аукциона на сайте госзакупок скрыты.
Добавим, что мэрия пока не определилась, где будет находиться площадка с аттракционами: там, где они находились до реконструкции парка, или у «взлетки».
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