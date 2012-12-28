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сегодня, 17:46
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Липецк сэкономит на аттракционах 26 миллионов рублей

Сразу три компании участвовали в аукционе на поставку аттракционов для Нижнего парка. Победило предложение с ценой на 25,4 миллиона ниже начальной.

Сегодня состоялся, пожалуй, самый неожиданный аукцион года. Напомним, МАУК «Культурные пространства Липецка» искало желающего поставить для Нижнего парка девять аттракционов, самый дорогой из которых — «Американские семейные горки». Вернуть в парк площадку аттракционов решил мэр Роман Ченцов.

На конкурс с начальной ценой контракта в 130 миллионов рублей заявились три участника. Победитель снизил начальную цену до 104 миллионов 650 тысяч рублей. Контракт пока не подписан. Сведения об участниках аукциона на сайте госзакупок скрыты.

Добавим, что мэрия пока не определилась, где будет находиться площадка с аттракционами: там, где они находились до реконструкции парка, или у «взлетки».
аттракционы
Нижний парк
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Комментарии (28)

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Сначала новые
Нийзя
22 минуты назад
Здесь экономить не стоит, т. к. на кону стоит безопасность граждан и в первую очередь детей.
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Помним аттракционы
39 минут назад
В Быхановом... 3 верёвки 2 доски... где сэкономил, там и заработал.
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Зато
33 минуты назад
Как в Краснодаре.
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Советская 26
сегодня, 19:47
На жителях Советской 26 тоже сэкономили: ни воды горячей, ни тепла. 11 ноября на дворе.
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алина
сегодня, 19:38
У Нас каждую зиму и атракционы и Американские горки ! Сколько Людей покалечилось !!Закупите нормальную технику и песок!Это будет для Людей , Мечтатели !
Ответить
Жителю
сегодня, 19:38
Даже тем у кого есть отопление?
Ответить
Житель
сегодня, 19:29
Перечислите лучше всем жителям за отопление !
Ответить
Костья
сегодня, 19:26
Я тут попытался сэкономить на аттракционах и теперь третий час качаю тещу на качелях детской площадки.Помогите!
Ответить
ГРАФ
28 минут назад
Пиши адрес! Выезжаю!
Ответить
Липчанин
сегодня, 19:17
Отличная новость!
Ответить
Народный контроль
сегодня, 19:12
А кто будет контролировать расход средств? И кто определяет, на какие нужды город должен эти средства израсходовать?
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Катерина
сегодня, 19:05
Такое ощущение, что в городе других проблем нет, кроме лысого острова, памятников и аттракционов. Весь город - уже большой аттракцион. А впереди зима.
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