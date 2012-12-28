В районах Карьера, Дачного, Казинки отключат холодную воду

Без холодной воды, кроме Дачного, Карьера и Казинки, останутся посёлок Новая Жизнь, центральная часть и 1-й и 2-й микрорайоны.



11 ноября «РВК-Липецк» будет проводить ремонтные работы на сетях водоснабжения по адресам: улица Елецкая, 32, улица 8 Марта, 26, улица Асфальтная, 111; также сторонняя управляющая организация отправила заявку для проведения работ на внутренних сетях по адресу: улица Терешковой, 5/1. Без холодной воды временно останутся жители Карьера, Дачного, Казинки и Новой Жизни, центра города, 1-го и 2-го микрорайонов, сообщили в компании.С 10:00 и до окончания работ отключат холодную воду в домах № 1/1, 1/2, 1/3, 1/11, 2, 3/1, 3/2, 3/3, 4, 4/2, 5/1, 5/2, 5/3, 6, 6/2, 7/1, 7/2, 9, 9/1, 10, 10/1, 10/2, 10/3, 14, 14/2, 14/3, 16, 16а по улице Терешковой, № 87, 87/а, 89, 91, 93, 93/2, 95, 95/2, 97, 99, 101, 103/1, 103а по улице Гагарина, № 28 по улице Космонавтов, № 8а, 10, 10а, 10/2, 63 по улице Елецкой, № 27а по улице Студёновской, № 3, 9, 18, 20, 21, 22, 22/2, 24, 24а, 26, 26а, 26/2, 28, 30, 30а, 32, 32а, 34 по улице 8 Марта, № 6, 8, 10, 10а по улице Кузнечной, № 7, 7а, 9, 9а, 11/2, 12, 22, 26 по улице Горького, № 1, 2 по улице Малые Ключи, № 2 по улице Фрунзе, № 1, 3, 4, 5, 13а, 13а/1, 20, 21, 22, 25, 26, 26в, 27, 33, 41, 43, 66, 68 по улице Советской, № 1, 1а, 2, 7, 9а, 23а, 28, 40, 42, 44, 46, 46а по улице Толстого, № 1, 2, 3 на площади Театральной, № 17, 18, 20, 21, 21а, 21б по улице Энергостроителей, № 13, 19 по улице Ярославской, № 24 по улице Тихой, № 26, 29, 29а, 31, 31а по улице Светлова, № 1, 2а, 2б, 3а, 4, 6, 8, 8а, 12, 12а, 12б, 16, 22, 35, 37 по улице Писарева, № 6, 7, 8, 9, 10, 10а, 11, 12, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 21 стр. 1, 43, 180, вл. 21 по улице Центральной, № 56, 101 по улице Привокзальной, № 111, 111а, 113, 115а по улице Асфальтной, № 28, 28а, 33а на станции Казинка, № 25б по улице Фруктовой, № 12 по улице Таёжной.Не будет холодной воды у жителей частного сектора улиц Елецкой, Павлова, 9 Января, Лескова, Адамова, Ворошилова, 8 Марта, Энергостроителей, Асфальтной, Липецкой, Кибальчича, Привокзальной, Ладыгина, Локомотивной, Бригадной, Череповецкой, Шаумяна, Писарева, Тихой, Светлова, Ярославской, 1-й Лесной, Комсомольской, Добровской, Патриотической, Бурлакова, Дачной, Р. Зорге, Варшавской, Олимпийской, Постышева, Артёма, Фруктовой, Таёжной.Подвоз воды будет организован по заявкам потребителей. После окончания работ возможно повышение мутности воды.11 ноября плановые ремонтные работы на своих сетях будут проводить энергетики. С 09:00 до 17:00 отключат электричество в домах № 27 по улице 9 Мая, № 16, 18, 20, 22, 24, 24а, 26, 28, 30 по улице 1 Мая, № 4, 44 по улице Грибной, обесточат улицы Виктора Музыки, Тюленина, Фанерную, в Сёлках — улицы Гагарина, Космонавтов, Ленина, Набережную, Советскую, Учительскую.