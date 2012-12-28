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1676
сегодня, 10:18
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На проспекте Победы «убивают» деревья

Липчане возмутились вырубкой деревьев в своем дворе. В мэрии пояснили, что ведется благоустройство.

«Во дворе дома на проспекте Победы, 108, «убивают» деревья. Сухие стоят, а зелёные выдергивают», — пожаловались GOROD48 читатели, прислав в подтверждение своих слов фотографии.





«На территории детской площадки и палисадников во дворе дома работники отказываются предоставлять разрешение на вырубку деревьев  и намеренно продолжают работы по устранению деревьев и всего, что относится к зелёной зоне двора. Убедительно просим привлечь внимание правоохранительных или иных вышестоящих органов к данному происшествию!» — еще одна жалоба.

В управлении главного смотрителя Липецка не увидели никаких нарушений. Оказывается ровно год назад городская оценочная комиссия обследовала зеленые насаждения у дома № 108 по проспекту Победы. И составила акт, по которому разрешила снести 16 деревьев. Они мешали благоустройству территории по программе «Мой двор».







Вопрос, неужели нельзя было сделать проект, в который вписались бы старые деревья (в Липецке их становится все меньше в последнее время), видимо, относится к числу риторических.
деревья
вырубка
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Комментарии (36)

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Как гость
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Сначала новые
тема для размышления
4 минуты назад
За деревья ратуют те, кто не знает, какие проблемы создают жильцам те самые деревья. По ГОСТ на расстоянии 6 метров от цоколя дома не должно расти ни каких деревьев. ( корни разрушают фундамент дома и затенят окна нижних этажей ). В кроне деревьев живут жучки-паучки, которые постоянно лезут в квартиры и т.п.
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Липчанка
5 минут назад
Кислород вырабатывают только деревья, в городе его и так мало, а человек без кислорода не живет, делайте выводы сами
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Проспект Победы 108
7 минут назад
Нас никто и не спрашивал . Провели какие-то подпольные опросы . И вот на тебе. т н благоустройство.
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Катя
11 минут назад
Забыли что на гербе города Липа, то что город зелный было его визитной карточкой и помогало дышать. Зачем убивают деревья по всему городу, чтоб все в битон и пластик закатать, типа благо стройство. Как говориться: По асфальту удобно ходить, но цветы на нем не растут
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Это вам не Китай
13 минут назад
Где дерево старое не срубили, а дорогу в обход него построили.
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Ответ
14 минут назад
На газоне там никто и не парковался , а сейчас расширили проезжую часть спилив деревья .
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Задолбали
15 минут назад
Странное благоустройство. Наверное места для бордюров и парковок не хватило.
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Понимаю
17 минут назад
озабоченность. Потому что во всех дворах только вырубают деревья. Ни одного посаженного дерева во дворе я не видел
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Всё больше
17 минут назад
Город становится бесталанным и быдляческим. Это во всех отношениях. И эти деревья тому пример.
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Липчанин
19 минут назад
Очень хорошо
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