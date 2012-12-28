На проспекте Победы «убивают» деревья

Липчане возмутились вырубкой деревьев в своем дворе. В мэрии пояснили, что ведется благоустройство.

«Во дворе дома на проспекте Победы, 108, «убивают» деревья. Сухие стоят, а зелёные выдергивают», — пожаловались GOROD48 читатели, прислав в подтверждение своих слов фотографии.«На территории детской площадки и палисадников во дворе дома работники отказываются предоставлять разрешение на вырубку деревьев и намеренно продолжают работы по устранению деревьев и всего, что относится к зелёной зоне двора. Убедительно просим привлечь внимание правоохранительных или иных вышестоящих органов к данному происшествию!» — еще одна жалоба.В управлении главного смотрителя Липецка не увидели никаких нарушений. Оказывается ровно год назад городская оценочная комиссия обследовала зеленые насаждения у дома № 108 по проспекту Победы. И составила акт, по которому разрешила снести 16 деревьев. Они мешали благоустройству территории по программе «Мой двор».Вопрос, неужели нельзя было сделать проект, в который вписались бы старые деревья (в Липецке их становится все меньше в последнее время), видимо, относится к числу риторических.