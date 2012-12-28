30 литров в бак и запрет на канистры: на АЗС «Роснефти» в Липецкой области вновь ввели ограничения
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Погода в Липецке
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сегодня, 17:03
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Осадки снова обходят Липецкую область стороной
На улице теплее нормы на 2–3 градуса.
Среднесуточные температуры воздуха составят 1,5–2,5 градуса тепла, что на 2–3 градуса выше нормы.
По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 5–10 м/сек, днём 8–13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +2 до +7.
В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — около 0 градусов, днём — от +3 до +5.
День 11 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.
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