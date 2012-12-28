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сегодня, 17:03
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Осадки снова обходят Липецкую область стороной

На улице теплее нормы на 2–3 градуса.

В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. 12 и 13 ноября регион попадёт под влияние атмосферных фронтов атлантического циклона, который принесёт дожди с мокрым снегом.

Среднесуточные температуры воздуха составят 1,5–2,5 градуса тепла, что на 2–3 градуса выше нормы.

По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 5–10 м/сек, днём 8–13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +2 до +7.

В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью —  около 0 градусов, днём — от +3 до +5.

День 11 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.
потепление
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Комментарии (2)

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Сначала новые
Дней 10
32 минуты назад
прошло, как самый последний ёж впал в зимнюю спячку. Он же и должен выйти из зимней спячки самым первым 31 марта. Через 140 дней и ночей или 4 месяца и 20 дней. Т.к. он он менее всех запас жира для зимовки.
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Эксперт
сегодня, 17:16
Верните осадки в Липецк! Что это за безобразие такое!
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