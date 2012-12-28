Осадки снова обходят Липецкую область стороной

На улице теплее нормы на 2–3 градуса.



В ближайшие сутки атмосферное давление в Липецкой области будет расти, существенных осадков не ожидается. 12 и 13 ноября регион попадёт под влияние атмосферных фронтов атлантического циклона, который принесёт дожди с мокрым снегом.Среднесуточные температуры воздуха составят 1,5–2,5 градуса тепла, что на 2–3 градуса выше нормы.По прогнозу Липецкого областного центра по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды, 11 ноября в Липецкой области облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ветер южный, ночью 5–10 м/сек, днём 8–13 м/сек. Температура воздуха ночью — от -2 до +3 градусов, днём — от +2 до +7.В Липецке облачно с прояснениями, без существенных осадков. Ночью — около 0 градусов, днём — от +3 до +5.День 11 ноября стал самым тёплым в Липецке в 2010 году, тогда в городе было +15. Самым холодным за историю метеонаблюдений этот день был в 1993 году — 20 градусов мороза.