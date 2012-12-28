Свара у дверей автобуса на автостанции в Грязях произошла из-за поданного вне расписания частного транспорта
44-летнему усманцу грозит до десяти лет колонии: в его сарае нашли марихуану и синтетические наркотики
Общество
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сегодня, 11:54
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9 мая общественный транспорт Липецка будет работать в обычном режиме
После решения областного оперштаба о проведении «Бессмертного полка» в онлайн-формате, в Липецке отменены изменения в работе пассажирского транспорта.
«Схемы движения городского пассажирского транспорта 9 мая останутся без изменений», — сообщает администрация Липецка.
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