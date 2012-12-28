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Происшествия
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сегодня, 16:17
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Суд арестовал сбившего насмерть двух мотоциклистов 21-летнего водителя
Под стражей Мирослав Ломов проведет два месяца.
Защита настаивала на домашнем аресте или запрете определённых действий, ссылаясь на состояние здоровья бабушки Мирослава Ломова, которая ждёт операцию на коленном суставе и внук ей помогал. Кроме того, адвокат водителя заявил, что его подзащитный не сбежал с места ДТП, а отошел от него метров на 200, а затем вернулся, после чего и был задержан. Это, по мнению адвоката, свидетельствует о том, что Мирослав Ломов не собирается скрываться от следствия. Он хоть не женат и не имеет детей, но всё же имеет устойчивые социальные связи: в силу своего возраста живёт с родителями, учится и работает в доставке еды.
Сам обвиняемый извинился перед родными погибших и попросил выбрать ему меру пресечения, не связанную с арестом: так он сможет заработать денег и хоть как-то помочь семьям жертв аварии.
Напомним, 5 мая в половине первого ночи на улице Катукова столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял Мирослав Ломов, и мотоцикл «Рейсер». В ДТП погибли 21-летний водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир. Мирослава Ломова полицейские задержали через 40 минут после аварии. Он был пьян, освидетельствование на месте показало содержание алкоголя 0,75 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. В 02:20 Мирослав Ломов прошел медосвидетельствование в больнице, которое подтвердило опьянение.
Погибших, водителя мотоцикла Ивана и его пассажира Артема похоронят завтра.
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