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сегодня, 16:17
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Суд арестовал сбившего насмерть двух мотоциклистов 21-летнего водителя

Под стражей Мирослав Ломов проведет два месяца.

Октябрьский районный суд Липецка избирал меру пресечения 21-летнему Мирославу Ломову, обвиняемому в «Нарушении правил дорожного движения, повлекшем по неосторожности смерть двух или более лиц» (пункты «а» и «б» части шестой статьи 264 УК РФ). Он заключен под стражу на два месяца — до 5 июля. 

Защита настаивала на домашнем аресте или запрете определённых действий, ссылаясь на состояние здоровья бабушки Мирослава Ломова, которая ждёт операцию на коленном суставе и внук ей помогал.  Кроме того, адвокат водителя заявил, что его подзащитный не сбежал с места ДТП, а отошел от него метров на 200, а затем вернулся, после чего и был задержан. Это, по мнению адвоката, свидетельствует о том, что Мирослав Ломов не собирается скрываться от следствия. Он хоть не женат и не имеет детей, но всё же имеет устойчивые социальные связи: в силу своего возраста живёт с родителями, учится и работает в доставке еды.  


Сам обвиняемый извинился перед родными погибших и попросил выбрать ему меру пресечения, не связанную с арестом: так он сможет заработать денег и хоть как-то помочь семьям жертв аварии.  


Напомним, 5 мая в половине первого ночи на улице Катукова столкнулись автомобиль «ВАЗ-2114», которым управлял  Мирослав Ломов, и мотоцикл «Рейсер». В ДТП погибли 21-летний водитель мотоцикла и его 20-летний пассажир.  Мирослава Ломова полицейские задержали через 40 минут после аварии. Он был пьян, освидетельствование на месте показало содержание алкоголя 0,75 миллиграмма на литр выдыхаемого воздуха. В 02:20 Мирослав Ломов прошел медосвидетельствование в больнице, которое подтвердило опьянение.

Погибших, водителя мотоцикла Ивана и его пассажира Артема похоронят завтра.

авария
ДТП
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Комментарии (7)

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Игорь
3 минуты назад
Приспособленец,в 21 год официально не работать,как это понимать?
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м
14 минут назад
он был пьян! это заведомо виновен! какие тут могут быть варианты? про какие выплаты он говорит,устроится неофициально и никаких выплат. и зачем эти выплаты родителям? они им сейчас чем помогут?
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Казлинаябородка
22 минуты назад
Неадекватов полно
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Таня
22 минуты назад
Дать ему лет 15.... Чтобы прочувствовал.
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Дима
23 минуты назад
Две жизни забрал пьянь подзаборная
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Он
23 минуты назад
Был пьян, сел за руль намеренно и унёс жизни двух людей. Слава Богу дорогу никто не переходил в этот момент. Где он благополучный??? Какая статья по неосторожности??? И при чем здесь бабушка??? Адвокат, а если бы ваши родственники были на месте ребят??? Тоже бы отмазывал барана???
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какой
46 минут назад
домашний арест???чем ты можешь помочь убитым горем родителям????какие деньги????пребывая под домашним арестом нет права покидать место указанное в документах для твоего пребывания(какая работа,что за чушь вообще).
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