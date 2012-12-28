20-летняя девушка «задекларировала» 239 000 рублей

За сутки мошенники обманули двоих жителей Задонска.

10 ноября в полицию обратилась 20-летняя жительница Задонска, которую мошенники убедили задекларировать накопления, чтобы подтвердить законность их происхождения. Как рассказали GOROD48 в пресс-службе УМВД России по Липецкой области, в итоге девушка лишилась 239 000 рублей.А 57-летний житель Задонска два дня общался с мошенниками, после чего отправил на «безопасный счёт» 90 000 рублей.