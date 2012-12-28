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28 минут назад
20-летняя девушка «задекларировала» 239 000 рублей
За сутки мошенники обманули двоих жителей Задонска.
А 57-летний житель Задонска два дня общался с мошенниками, после чего отправил на «безопасный счёт» 90 000 рублей.
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